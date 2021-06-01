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    08:15, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    От коронавируса выздоровели 1845 человек за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1845 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 232,

    город Алматы - 169,

    город Шымкент - 126,

    Акмолинская область - 73,

    Актюбинская область - 173,

    Алматинская область - 35,

    Атырауская область - 87,

    Восточно-Казахстанская область - 67,

    Жамбылская область - 99,

    Западно-Казахстанская область - 112,

    Карагандинская область - 365,

    Костанайская область - 50,

    Кызылординская область - 24,

    Мангистауская область - 13,

    Павлодарская область - 146,

    Северо-Казахстанская область - 30,

    Туркестанская область - 44.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 357826.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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