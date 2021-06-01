08:15, 01 Июнь 2021 | GMT +6
От коронавируса выздоровели 1845 человек за сутки в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1845 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 232,
город Алматы - 169,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 73,
Актюбинская область - 173,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 87,
Восточно-Казахстанская область - 67,
Жамбылская область - 99,
Западно-Казахстанская область - 112,
Карагандинская область - 365,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 146,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 357826.