От коронавируса выздоровел 4681 человек за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1824, город Алматы - 784, город Шымкент - 261, Акмолинская область - 178, Алматинская область - 87, Атырауская область - 278, Восточно-Казахстанская область - 46, Западно-Казахстанская область - 27, Карагандинская область - 648, Костанайская область - 77, Кызылординская область - 100, Мангистауская область - 96, Павлодарская область - 18, Северо-Казахстанская область - 136, Туркестанская область - 121.



