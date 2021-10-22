От коронавируса в мире умерли не менее 80 тыс медицинских работников - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры выступили в четверг в Женеве с совместным заявлением, в котором призвали страны улучшить защиту медицинского персонала от COVID-19. Как отмечается в документе, с января 2020 года по май 2021-го коронавирусная инфекция, по оценкам ВОЗ, могла унести жизни от 80 тыс до 180 тыс медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры заявили, что ждут от стран «немедленных и конкретных действий» в обеспечении защиты медперсонала от заражения. Подчеркивается, что сотрудники медицинских учреждений являются «основой систем здравоохранения», и в условиях пандемии «их приверженность делу и профессионализм очевидны для всех». Со ссылкой на подготовленный ВОЗ «рабочий документ» авторы заявления указывают, что, по оценкам организации, «между январем 2020 года и маем 2021-го от COVID-19 могли умереть от 80 тыс до 180 тыс работников здравоохранения».

Авторы заявления считают «обнадеживающим» тот факт, что к настоящему времени заболеваемость среди медицинского персонала снизилась. Вместе с тем, по их словам, это не должно вести к «самоуспокоенности». Имеющиеся в распоряжении ВОЗ данные по 119 странам свидетельствуют о том, что по состоянию на сентябрь 2021 года в среднем в мире лишь около 40% медработников были полностью вакцинированы от коронавируса. При этом в Африке и странах Западно-Тихоокеанского региона уровень иммунизации существенно ниже среднего - примерно 10%, тогда как в 22 государствах с наиболее высокими доходами это уровень превышает 80%.

В заявлении выражена глубокая обеспокоенность «в целом низким уровнем вакцинации» среди медицинского персонала и отсутствием равенства в доступе к прививкам в странах с низкими и высокими доходами. ВОЗ и ее партнеры призвали политических лидеров сделать все возможное для защиты работников здравоохранения в условиях пандемии, и в частности, обеспечить их приоритетную вакцинацию.