От коронавируса в Казахстане летальных исходов нет – Диас Ахметшарип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – От коронавируса в Казахстане летальных исходов нет. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в нашей стране. По Караганде два случая: это пассажиры рейса 0324 Минск - Караганда. Первый - 1981 года рождения, второй - 1972 года рождения», - сообщил Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге в Минздраве.

По Алматы, как сообщил официальный представитель Минздрава, три случая: девушка, 1982 г.р., также девушка, 1979 г.р., прибыла к нам из Берлина. Еще один гражданин, 1997 г.р, прибыл из Франции. Состояние всех больных удовлетворительное.

«На данный час по Караганде два случая, по Алматы 22 случая и по Нур-Султану 25 человек. Всего 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов нет», - добавил он.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили о пяти новых случаях заболевания коронавирусом в Казахстане.