От коронавируса начали вакцинировать спасателей в Костанайской области
«5 апреля антиковидную вакцину получили сотрудники департамента по ЧС. Более 10 человек во главе с начальником Биржаном Каримовым и его заместителями приняли первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции»,- сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что перед тем, как сделать прививку, добровольцы проходят медосмотр. Если противопоказаний нет, они допускаются к процедуре.
«Первые 30 минут сотрудники находились под наблюдением врача. Затем следующие три дня они будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту прописки. Кроме того, каждому вакцинированному выдается специальная памятка с указанием возможных побочных эффектов вакцины и номера телефонов поликлиник, в которые они могут обратиться в случае проявление таких эффектов. На данный момент жалоб на какие-либо побочные эффекты не поступало»,- пояснили в ДЧС.
В департаменте отмечают, что спасатели - тот контингент, который входит в группу уязвимых, так как в ходе проведения аварийно-спасательных или профилактических работ в своей ежедневной деятельности постоянно контактируют с населением. Поэтому вакцинация необходима в целях снижения риска заражения и обеспечения безопасности.