От коронавируса начали вакцинировать спасателей в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области прививки против коронавируса начали получать сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«5 апреля антиковидную вакцину получили сотрудники департамента по ЧС. Более 10 человек во главе с начальником Биржаном Каримовым и его заместителями приняли первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции»,- сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что перед тем, как сделать прививку, добровольцы проходят медосмотр. Если противопоказаний нет, они допускаются к процедуре.

«Первые 30 минут сотрудники находились под наблюдением врача. Затем следующие три дня они будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту прописки. Кроме того, каждому вакцинированному выдается специальная памятка с указанием возможных побочных эффектов вакцины и номера телефонов поликлиник, в которые они могут обратиться в случае проявление таких эффектов. На данный момент жалоб на какие-либо побочные эффекты не поступало»,- пояснили в ДЧС.

В департаменте отмечают, что спасатели - тот контингент, который входит в группу уязвимых, так как в ходе проведения аварийно-спасательных или профилактических работ в своей ежедневной деятельности постоянно контактируют с населением. Поэтому вакцинация необходима в целях снижения риска заражения и обеспечения безопасности.