От колбас до мин: какие товары по спецзаданию выпускали в годы ВОВ в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне МИА «Казинформ» продолжает публиковать серию материалов об объектах военного периода, которые располагались в Казахстане. Отметим, что в годы войны ряд предприятий Семипалатинска, а сейчас Семея, выпускали для фронта продукцию по специальному заданию.

В архивных документах КГУ «Центр документации новейшей истории» в ВКО сообщается, что в 1941 году мясоконсервный комбинат, судоремонтный завод и многие артели приступили к выпуску товаров по спецзаданию. Уже в августе этого года промышленность города выпускала для фронта свыше 60 наименований изделий, среди них медицинские препараты, меховые жилеты, тулупы, маскировочные костюмы.

Большой вклад внес в те годы Семипалатинский мясоконсервный комбинат имени М.И. Калинина. В частности, в документе от 22 октября 1942 года сообщается, что коллектив предприятия взял обязательства перевыполнить план. В сентябре этого же года комбинат изготовив 505 тонн колбасных изделий вместо 200, а цех пищевых концентратов обеспечил гороховой мукой на 135,3 процентов. При этом консервный завод впервые за время своего существования в сентябре 1942 года дар рекордную выработку - 4650 туб консервов и тем самым перевыполнил план на 109 %. В целом комбинат выполнил план на 103,2%, а по соцобязательству должен выполнить 104%, то есть всего не недовыполнил на 0,8%.

К слову, через год мясоконсервный комбинат назвали одним из крупнейших в Семипалатинской области, прозвав его мясным гигантом всесоюзного значения. Ведь осенью 1943 года уже свыше миллиона солдат были ежедневно обеспечены пайками этого мясокомбината. В тоже время на комбинате наладили выпуск жидкого гематогена, препаратов от болезней печени, инсулина и даже начали изготавливать мыло из технического жира и каустической соды.

Кроме того, в архивных документах имеются сведения, что в 1941 году Семипалатинский судоремонтный завод решено было переоборудовать под производство мин М-50. Однако предприятие не было приспособлено к изготовлению точных изделий, поэтому в освоении и в производстве мин возникли большие трудности. Дело в том, что завод, не имел станочного оборудования, годного для производства боеприпасов. Однако, несмотря на это, Государственный Комитет Обороны СССР поставил задачу, чтобы в сентябре 1941 годавыпустить на заводе порядка 500 мин.

На выполнение заказа были брошены все силы. На предприятиях области было изыскано 9 станков, а также силами сотрудников завода были изготовлены приспособления для обработки деталей и построены сушильные, термические печи.

В архивных документах сообщается, что чертежи по изготовлению мин завод получил лишь в октябре. После группа специалистов из Семипалатинска отправилась в Москву, для того, чтобы изучить производство мин. По возвращению в чертежи были внесены изменения для упрощения их выпуска. Удалось ли изготовить мины на заводе - неизвестно. В найденных архивных документах лишь сообщается о трудностях, с которыми столкнулись специалисты во время запуска производства.

Отметим, что 9 мая 1945 года на предприятиях Семипалатинска прошли многочисленные митинги в честь Дня Победы. Поделиться радостью пришли свыше 30 тысяч рабочих города.

«Не могу спокойно говорить. Наступил долгожданный - День Победы! Поработали мы очень много, не считаясь со временем , трудностями, лишениями, помогали Красной Армии громить врага. И вот, сегодня мы празднуем великое историческое событие», - сказал во время митинга кузнец горячих цехов судоремзавода Анагин.

«Сколько дней и ночей не спали, выполняя правительственные задания в срок. Все же наш труд даром не прошел, плоды Победы празднуем сегодня», - добавил в ходе митинга стахановец-котельщик Матюшкин.

Вечером, 9 мая на многих предприятиях и в учреждениях Семипалатинска были проведены коллективные вечера в честь Дня Победы, а в кино демонстрировались для детей бесплатные киносеансы.

На фотоснимках архива Семипалатинский мясоконсервный завод и судоремзавод



