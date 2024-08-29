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    10:51, 29 Август 2024 | GMT +6

    От клинической смерти беременную женщину спасли в больнице Астаны

    больница, Астана
    Фото: акимат города Астаны

    В многопрофильную больницу №2 города Астаны службой скорой помощи была доставлена беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    30-летняя Анастасия была доставлена в шоковом состоянии после трех остановок сердца, вследствие тяжелого хронического заболевания на фоне беременности.

    Три недели в отделении реанимации врачи боролись за жизнь пациентки, которая была подключена к аппарату ИВЛ. Уже через неделю с момента поступления Анастасия пришла в сознание, после реабилитации была переведена в отделение гинекологии. За месяц восстановления усердный труд всего медицинского персонала научил пациентку заново дышать, есть, ходить и говорить.

    — Они спасли моего ребенка, буквально вытащили его с того света, — сказала мать Анастасии, выражая свою благодарность всему медицинскому персоналу больницы.

    Заведующий отделением гинекологии Оразалы Абдраманов отметил, что пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

    Теги:
    Здравоохранение Спасение Регионы Казахстана Регионы Астана Общество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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