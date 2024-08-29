От клинической смерти беременную женщину спасли в больнице Астаны

В многопрофильную больницу №2 города Астаны службой скорой помощи была доставлена беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

30-летняя Анастасия была доставлена в шоковом состоянии после трех остановок сердца, вследствие тяжелого хронического заболевания на фоне беременности.

Три недели в отделении реанимации врачи боролись за жизнь пациентки, которая была подключена к аппарату ИВЛ. Уже через неделю с момента поступления Анастасия пришла в сознание, после реабилитации была переведена в отделение гинекологии. За месяц восстановления усердный труд всего медицинского персонала научил пациентку заново дышать, есть, ходить и говорить.

— Они спасли моего ребенка, буквально вытащили его с того света, — сказала мать Анастасии, выражая свою благодарность всему медицинскому персоналу больницы.

Заведующий отделением гинекологии Оразалы Абдраманов отметил, что пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.