От классики до современности: в Нур-Султане представят Гала-балет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» народная артистка России Алтынай Асылмуратова создала программу Гала-балета, которая будет представлена столичной публике 29 января в Большом зале. За пульт симфонического оркестра «Астана Опера» в этот вечер встанет Арман Уразгалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Казахстанские любители балета смогут оценить нестареющую классику и яркие современные номера. В концерт, состоящий из двух отделений, вошел дивертисмент из балета «Пахита» Л. Минкуса и Э. Дельдевеза в хореографии М. Петипа в исполнении Заслуженного деятеля Казахстана Анель Рустемововй, лауреата международных конкурсов Олжаса Тарланова, а также воспитанников Казахской национальной академии хореографии.

Второе отделение откроет фрагмент из балета «Сильфида» Х. Левенсхольда в хореографии А. Бурнонвиля в исполнении Анастасии Заклинской, Данияра Жуматаева и артистов кордебалета.

Программу продолжит Па-де-де из балета «Пламя Парижа» Б. Асафьева в хореографии В. Вайнонена в исполнении Азизы Аймаковой и Жансерика Ахметова.

Украшением вечера станет оригинальное сочинение Steppe Sons «Қорқыт» в национальной хореографии А. Садыковой. Его представят Еркежан Жунусова и Султанбек Гумар.

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова не раз отмечала важность выступления солистов с отдельными хореографическими номерами, где у них есть возможность проявить свое творчество. Для многих из артистов это будут дебютные сольные выступления, что, несомненно, принесет пользу их росту.

«Это непрерывный процесс работы, в котором артисты учатся, очень много репетируют, оттачивают мастерство. В результате, зрительские взгляды приковывают молодые таланты, яркая сценография и, конечно, замечательные костюмы», — сказала Алтынай Асылмуратова.

У зрителей есть прекрасная возможность встретиться с любимыми артистами и увидеть будущих звезд балета.

В концерте также примут участие заслуженные деятели Казахстана Гаухар Усина и Таир Гатауов и лауреаты международных конкурсов Арман Уразов и Шугыла Адепхан.

По традиции завершат Гала-балет знаменитые и востребованные во всем мире артисты – заслуженные деятели Казахстана Бахтияр Адамжан и Айгерим Бекетаева, которые исполнят Гран-па из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса в хореографии М. Петипа.