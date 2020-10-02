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От каждого голоса зависит будущее района – Аскарбек Уисимбаев о праймериз

Автор:  
Оксана Матасова
2 Октября 2020, 15:31
От каждого голоса зависит будущее района – Аскарбек Уисимбаев о праймериз

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как проходят праймериз в Сандыктауском районе Акмолинской области, с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился председатель сандыктауского территориального филиала партии, аким Сандыктауского района Аскарбек Уисимбаев.

«Праймериз в нашем Сандыктауском районе проходят хорошо. Все голосуют в онлайн-режиме. Есть, правда, одна проблема – зависает интернет. Но все ждут. Кто-то голосует рано утром, кто-то в обеденный перерыв. Думаю, сегодня до вечера мы завершим эту процедуру», - поделился с МИА «Казинформ» А. Уисимбаев.

По словам собеседника, в районе уже есть проголосовавшие 100%. Это пять первичных партийных организаций.

«Я считаю, что праймериз - это правильный выбор. Люди сами выбирают самых достойных. Это хороший метод. У нас от Сандыктауского района участвуют 39 человек, из них выбирают 11. Каждый человек выбирает по своему усмотрению. К примеру, у кого-то больше стаж, он долго работал, знает район, да и область. Люди воспринимают праймериз хорошо, понимая, что от каждого их голоса зависит будущее района», - добавил собеседник.


Акмолинская область   Нур Отан   Выборы   Общество  
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