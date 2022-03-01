От казахстанцев требуется сплоченность в построении Нового Казахстана - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Во главу угла концепции «Новый Казахстан» поставлена забота о простом человеке, желание обеспечить благосостояние для казахстанского народа. Об этом сказал азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам политолога, по большему счету эта очень важная концептуальная программа, которая основывается на чаяниях простых граждан страны и на стратегическом видении развития казахстанского общества.

«Дело в том, что запрос на преобразование в казахстанском обществе давно назрел и его невозможно отложить на долгий ящик. Естественно, власти Казахстана очень внимательно относятся к этой ситуации, стараясь соответствовать ожиданиям общества. Все те направления, которые были обозначены в концепции «Новый Казахстан», сегодня актуальные и злободневные, особенно в свете тех процессов, которые происходят не только в Казахстане, но и вне страны - на международной арене», - отметил он.

Ильгар Велизаде считает, что от казахстанского общества требуется организованность, сплоченность и власти должны предложить такую платформу, на которую можно основывать эту сплоченность.

«К большому сожалению, на протяжении предыдущих лет были допущены системные нарушения, ошибки, которые нужно сегодня исправлять. В концепции обозначены шаги, которые сегодня актуальные и способствуют исправлению ситуации. Во главу угла этой концепции поставлена забота о простом человеке, желание обеспечить благосостояние, благоденствие для казахстанского народа, то есть главное в ней - это человек, его забота и чаяние», - сказал спикер.

С другой стороны, эксперт полагает, что государственные институты должны полностью соответствовать их истинному назначению, то есть - служить народу, укреплять государственность.

«Это и является краеугольным камнем в процессе совершенствования государственных механизмов, то есть механизмов правления. Именно реформа государственного управления, реформа его механизмов этому должна способствовать. Поэтому в концепции обозначены конкретные институции, которых нужно будет менять, реформировать», - резюмировал азербайджанский политолог, отметив, что, что это и делает эту концепцию не просто актуальной, но и направленной на реализацию практических целей.

Фото: eadaily.com