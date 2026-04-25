От камерной музыки мирового уровня до этно-концертов: куда сходить в Астане 25–26 апреля

Музыка и этно-проект: «Арқалықтың ақ таңы»



25 апреля в 17:00 в концертном зале Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится концерт этно-ансамбля «Қорқыт» «Арқалықтың ақ таңы».

Программа посвящена музыкальному наследию Торгайского региона и творчеству известных казахских композиторов и поэтов. На концерте прозвучат произведения разных жанров — от народных кюев до современных авторских композиций. На сцене выступят симфонический оркестр под управлением Абзала Мухитдинова, хор, этноансамбль и известные солисты страны.

Особым акцентом вечера станет объединение поколений музыкантов: на сцену выйдут потомки участников легендарного ансамбля «Шертер», созданного в 1971 году в Аркалыке.

Балет «Два ковра» в «Астана Балет»



25 и 26 апреля в 18:00 театр «Астана Балет» представит премьеру двухактного неоклассического балета «Два ковра».

Постановка основана на легенде о «ширванском ковре» и рассказывает историю любви, разлуки и памяти, разворачивающуюся на фоне Баку, Санкт-Петербурга и Вены XIX–XX веков. Судьба героев переплетается с историческими событиями, а символ ковра становится связующим звеном между прошлым и настоящим.

Камерный концерт: диалог Казахстана и Канады

25 апреля в 17:00 в Камерном зале филармонии имени Е. Рахмадиева состоится уникальный вечер камерной музыки.

На одной сцене выступят Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой и канадский пианист-импровизатор Дэвид Брейд. В программе — классика Франца Шуберта, а также современные произведения канадских и европейских композиторов, соединяющие академическую традицию и джазовую импровизацию.

Театр: драма «ЕКІ ҒҰМЫР»

25 апреля в 18:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет драматическая постановка «ЕКІ ҒҰМЫР».

Спектакль поднимает актуальные социальные темы, связанные с зависимостями и духовным кризисом молодежи. Через судьбы героев авторы исследуют конфликт личности и общества, подчеркивая важность нравственного выбора и человеческих ценностей.

«Гармония четырех»: вечер западноевропейской музыки

25 апреля в 18:00 в Органном концертном зале КазНУИ пройдет концерт «Гармония четырех».

В программе — произведения западноевропейской классики в исполнении камерного квартета. Организаторы обещают вечер, посвященный «великой музыке и великой цели» — погружению в глубину классического звучания.

«Большой хор» в ÓzgeEpic

26 апреля в 15:00 в креативном хабе ÓzgeEpic состоится необычный музыкальный проект «Большой хор».

Это не классический концерт, а живое музыкальное пространство, где зрители становятся частью исполнения. В программе — многоголосие, саундтреки из фильмов и коллективное музыкальное переживание, объединяющее публику и артистов.



Футбол: «Астана» — «Атырау»



26 апреля в 20:00 на стадионе «Астана Арена» столичный клуб встретится с «Атырау» в рамках чемпионата Казахстана.

Матч обещает стать одним из центральных спортивных событий выходных и привлечь внимание болельщиков столицы.