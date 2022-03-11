От каких рисков страхует казахстанцев госфондсоцстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обязательное социальное страхование является дополнительной формой социальной защиты работающих граждан, базирующейся на принципах страхования. Так, в рамках Системы работодатель страхует своих работников от риска потери дохода при наступлении 5 видов социальных рисков (на случай утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года)», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе.

По его словам, совокупная ставка по страхованию рисков оценивается в соответствии с условиями и параметрами социальных выплат и составляет 5%. Следует отметить, что ставка социальных отчислений на период с 2018 по 2024 годы была снижена до 3,5% в целях недопущения резкого роста совокупной нагрузки на работодателя по фонду оплаты труда в связи с введением системы обязательного медицинского страхования.

«Социальная защита лиц, утративших трудоспособность (лица с инвалидностью) представлена несколькими уровнями. На базовом уровне государство гарантированно выплачивает государственные социальные пособия по инвалидности. Размер выплат варьируется в зависимости от группы инвалидности, к примеру, для лиц с инвалидностью от общего заболевания составляет от 1,04 до 1,92 от величины прожиточного минимума. На обязательном уровне, застрахованным лицам с инвалидностью (т.е. с устойчивой утратой общей трудоспособности) дополнительно к базовому пособию осуществляются выплаты из Системы в связи с потерей дохода, связанная с утратой трудоспособности. Размер социальной выплаты устанавливается в зависимости от степени утраты общей трудоспособности, стажа участия в Системе и среднемесячного страхового дохода получателя за последовательные 24 месяца до наступления риска», - отметил Премьер.

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса работодатель обязан, за счет своих средств, осуществлять выплату социального пособия по временной нетрудоспособности заболевшим работникам.

«Выплата производится с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности. Размер социального пособия по временной нетрудоспособности определяется путем умножения его среднего дневного заработка на количество рабочих дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности и за один месяц не может превышать пятнадцатикратной величины месячного расчетного показателя за соответствующий год», - заключил глава Кабмина.