От каких поставок продуктов зависит Костанайская область

Костанайская область полностью закрывает потребность населения за счет собственного производства по 12 видам социально значимых продовольственных товаров. Еще по 14 позициям региону необходимы поставки из других областей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала 2026 года перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане был расширен с 19 до 31 позиции.

По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области, по 12 из них регион полностью обеспечивает потребность собственной продукцией.

Еще по 14 видам продовольствия потребность населения закрывается одновременно за счет местного производства и поставок из других регионов Казахстана.

Оставшаяся продукция завозится извне. При этом, как отмечается в докладе отдела предпринимательства и сельского хозяйства Костаная, товары, которые традиционно не производятся на территории области, поступают бесперебойно.

На сегодняшний день запасы стабфонда составляют 11,7 тыс. тонн продукции и 19,6 млн штук яиц. Параллельно идет подготовка к зимне-весеннему периоду: уже законтрактовано 2,1 тыс. тонн картофеля, 550 тонн моркови, 650 тонн капусты и 300 тонн лука. Еще такой же объем овощной продукции планируется закупить.

Ранее сообщалось, что в Костанае 83 субъекта торговли наказали за превышение торговой надбавки.