От качественного использования недр зависит экономика региона и благосостояние его жителей - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие использования минерально-сырьевой базы Жамбылской области находится на постоянном контроле местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шестое место в мире по общим запасам разведанных природных ресурсов занимает Казахстан. Одно из главных богатств нашей страны – полезные ископаемые, по многим из которых Казахстан занимает лидирующие позиции. Первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе место по запасам серебра, свинца и хромитов, третье – меди и флюорита, четвертое – молибдена, шестое – золота. Кроме того, имеются значительные запасы нефти и газа, которые, в основном, сосредоточены в западных областях. По оценкам ученых, в подземных недрах нашей страны присутствуют почти все элементы таблицы Менделеева.

В республике создана законодательная база недропользования, которая совершенствуется в плане налогообложения, ответственности недропользователей, поддержки казахстанских производителей. Политическая стабильность, наличие квалифицированных кадров, большой объем накопленной геологической информации, выверенная законодательная база – всё это позволило создать благоприятный инвестиционный климат в этом секторе казахстанской экономики.

Жамбылская область по разнообразию полезных ископаемых, открытых в её недрах, занимает одно из ведущих мест в республике. Область богата минерально-сырьевыми ресурсами, является уникальной базой фосфоритового и плавикошпатового сырья. Среди полезных ископаемых по масштабам и разведанным запасам преобладают фосфориты, запасы которых сконцентрированы в Каратау-Жанатасском фосфоритоносном бассейне и составляют 72 процента балансовых запасов фосфоритов республики. Значительны – 68 процентов – и разведанные запасы плавикового шпата.

Жамбылские недра богаты и другими полезными ископаемыми. Важнейшими являются благородные металлы – золото, серебро, которое здесь добывали еще в древности, а также цветные металлы – медь, цинк, свинец. Имеются неметаллы – бариты, уголь, минеральные соли, облицовочные камни. В суровой пустыне Мойынкумов открыты месторождения алмазов. Большую ценность представляют Амангельдинские газовые месторождения. Перспективные месторождения свинцово-цинковой минерализации выявлены в Шу-Илийском регионе. Промышленный интерес представляют месторождения соли в Сарысуском районе, здесь соль добывали еще в прежние века. Запасы кормовой и поваренной соли составляют около 15 миллионов тонн.

Жамбылская область занимает третье место в республике по количеству разведанных запасов подземных вод и является одной из наиболее обеспеченных пресными водами областей.

Подъем экономики области непосредственно связывается с развитием использования минерально-сырьевой базы области, поэтому особое значение приобретает выполнение обязательных для недропользователей условий контрактов, в частности, в вопросах инвестирования, поступления налогов, подготовки кадров и использования местной рабочей силы, развития социальной инфраструктуры района.

Из года в год в регионе увеличивается количество объектов и субъектов недропользования. Так, если в 2005 году недропользование осуществлялось на 135 объектах, то на 1 декабря 2021 года в области зарегистрировано 314 объектов недропользования. Увеличение объектов и субъектов недропользования отмечается и в части добычи общераспространенных полезных ископаемых, которые по количеству занимают доминирующее положение.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области реализует государственную политику в области рационального использования природных ресурсов, охраны водных объектов и обеспечения экологической стабильности в регионе, пояснил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Муратхан Шукеев.

«На сегодняшний день в нашей области зарегистрировано 314 объектов недропользования, в том числе 190 контрактов на разведку и добычу. Среди них 47 контрактов на твердые полезные ископаемые, три на подземные воды, по одному на газ и на подземное газохранилище и 138 – на общераспространенные полезные ископаемые. Выдано 110 лицензий, из них 59 на твердые полезные ископаемые, 51на общераспространенные полезные ископаемые. Получено 14 упрощенных разрешений на строительство дорог», - пояснил спикер.

По его словам, в Жамбылской области зарегистрировано 4 369 природопользователей, из них 302 (7%) работают на объектах первой категории и 4 066 (93%) на объектах второй-третьей-четвертой категорий.

В соответствии с требованиями Кодекса право недропользования на разведку или добычу твердых полезных ископаемых (в том числе общераспространенных полезных ископаемых) оформляется в виде лицензии, при этом заключенные до принятия Кодекса контракты остаются в силе.

«Управление ведет постоянный мониторинг исполнения обязательств недропользователей по действующим контрактам, лицензиям, в части общераспространенных полезных ископаемых, проводятся соответствующие мероприятия. Что касается экологической экспертизы и регулирования природопользования, то в этой сфере осуществляется определение правильности и полноты выполнения оценки воздействия экологической экспертизы на окружающую среду при планировании хозяйственной деятельности и на объектах», - рассказал Муратхан Шукеев.

Для выполнения этих задач управление организует и проводит государственную экологическую экспертизу объектов хозяйственной деятельности. Кроме того, выдает разрешения на эмиссии в окружающую среду и устанавливает лимиты на эмиссии в окружающую среду. При проведении государственной экологической экспертизы организует общественные слушания, вносит предложения по разработке документов в области охраны окружающей среды и передает инициативные проекты таких документов на рассмотрение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2021 года управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области оказано 690 государственных услуг в области охраны окружающей среды, из них 551 экологических разрешений и 139 заключений государственной экологической экспертизы. Для реализации гласности государственной экологической экспертизы проведено 76 общественных слушаний, а также мониторинг отчетов объектов вторых и третьих категорий по реализации мероприятий по охране окружающей среды.

Исполнение контрактных обязательств недропользователями неоднократно становилось главной темой совещаний под руководством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Обсуждалось в ходе таких совещаний соответствие деятельности компаний принятым обязательствам, устранение выявленных нарушений, расторжение договоров, необходимость для компаний зарегистрироваться на территории Жамбылской области и начать перечислять налоги в местный бюджет.

«От качественного использования недр зависит экономика региона и благосостояние его жителей. Основной вопрос – выполнение контрактных обязательств недропользователями. Сюда входят регистрация компаний по месту деятельности, вложение инвестиций, обучение местного персонала, социальные платежи. Контроль за выполнением перечисленных условий ведется слабо», - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев.

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, есть предприятия, которым лицензия выдана еще в 2000 – 2003 годах. Тогда как закон гласит, что если недропользователь не вкладывает инвестиции в течение пяти лет, лицензия должна быть отозвана.

«Руководство республиканского учреждения «ЮжКазНедра» не уделяет должного внимания нашей области, которая богата различными полезными ископаемыми, а не только минеральными удобрениями. Главный вопрос – проведение дополнительных геологоразведочных работ. Многие местные предприятия проявляют заинтересованность в добыче полезных ископаемых, однако мы до сих пор топчемся на месте», - считает глава региона Бердибек Сапарбаев.

Немаловажной проблемой является самовольная разработка и добыча полезных ископаемых на территории области. Имеется множество фактов самовольной разработки и добычи строительных камней, песчано-гравийной смеси, добыча и вывоз соли в Сарысуском районе. Допускаются нарушения в части соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил на многих предприятиях.

В ходе мониторинга выявляются различные факты нарушения недропользователями границ обозначенной контрактной зоны и самовольной добычи полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения.

«Наши недра должны служить на благо народа. Предприниматели не должны забывать о том, что бизнес может и должен быть социально ориентированным. Все контрактные обязательства необходимо неукоснительно выполнять. Надо наладить строгий контроль со стороны акимов и соответствующих структур. Требует расширения масштаб геологоразведочных работ. Правоохранительным органам дано поручение об усилении контроля за незаконным использованием недр. В это нелегкое время пандемии и экономических трудностей работники должны своевременно и в полном объеме получать заработную плату, её ежегодный рост должен составить не менее 10 – 15 процентов», - сказал Бердибек Сапарбаев.