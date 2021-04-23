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    21:03, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    От изготовления до продажи: наркосеть ликвидировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские полицейские ликвидировали полный цикл распространения синтетических наркотиков – от производства и организации его сбыта в сети интернет до закладки товара в тайники. Все звенья цепочки находились в Петропавловске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Группа молодых людей попала в поле зрения полицейских еще в начале года. Их подозревали в сбыте наркотиков. Но только в начале февраля удалось задержать одного из них на месте закладки наркотиков в тайник. При обыске у задержанного изъяли сверток с расфасованными в зиплоки наркотиками. Всего 15 разовых доз.

    Позже экспертиза показала, что это был мефедрон. Один из самых опасных синтетических наркотиков. О разрушительном действии синтетических наркотиков можно судить по тому факту, что особо крупный размер для них начинается уже с трех граммов. Скоро задержанный понял, что оперативники хорошо осведомлены о его занятиях, и стал давать другие показания.

    По словам подозреваемого, он хотел найти дополнительный заработок в качестве разнорабочего. Нашел такое объявление и обратился по указанному адресу в телеграм-мессенджере. Но там ему предложили совсем другую работу. Вскоре полицейские задержали и организатора этой сети. Именно у него «закладчик» приобрел товар. В съемной квартире «продавца» стражи порядка обнаружили мини-лабораторию по производству наркотиков и конечный продукт: 160 граммов «синтетики».

    «На съемной квартире были обнаружены противочумные костюмы, упаковочные материалы, весы, различные жидкости — компоненты для изготовления синтетики. То есть налицо были все признаки организованной мини-лаборатории», – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.

    Помимо производства, основной фигурант подозревается в деятельности в качестве администратора интернет-наркомагазина. Всего за четыре месяца этого года в Северо-Казахстанской области полицейские изъяли почти три килограмма синтетических наркотиков, ликвидировали две наркосети с полным циклом. От производства, рекламы и продажи до передачи товара закладчику для доставки покупателю. Раньше администраторы таких наркошопов, как правило, находились за границей.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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