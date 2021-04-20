От истории к современности: казахстанско-российские отношения рассмотрели ученые двух стран

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве, в рамках первой сессии «Казахстанско-российские отношения: от истории к современности» международной научно-практической конференции на тему «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества», были обсуждены вопросы историко-культурных связей между народами как базиса добрососедских отношений двух стран. Об этом передает МИА «Казинформ».

Руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН В. Трепавлов в своем докладе, посвященном казахской правящей элите в системе российской имперской государственности отметил, что «казахи осознавали себя носителями оригинальной культуры, и в общении с представителями власти проявлялось чувство собственного достоинства, что, в частности, явствует из ханских посланий императорам и петербургским сановникам». При этом, в ходе адаптации к имперской государственности казахская элита выработала своеобразную парадигму поведения по отношению к верховной власти и ее региональным представительствам. По мнению российского историка, «эта парадигма сочетала демонстрацию маркеров патриархальной кочевой культуры с готовностью к постепенным модернизационным трансформациям».

Выступающие историки обратили внимание на важность подготовки совместных обобщающих работ специалистами на основе современной методологии и достижений науки.

Выступление профессора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктора исторических наук А. Кушкумбаева было посвящено актуальным вопросам истории Золотой Орды.

«Затрагивая историю этого огромного средневекового государства, надо сказать, что она остается одной из традиционных и одновременно самых широко обсуждаемых тем в современной исторической науки. В тоже время, вся богатая история, весь спектр взаимоотношений – дипломатические переговоры, торговые взаимосвязи, культурный обмен, экономическое взаимодействие, да и просто, дружеские отношения между представителями разных народов, в том числе и брачные контакты, остаются несколько в тени. Войны, набеги и другие факты военного противостояния между народами и государствами, безусловно, были. Но войны рано или поздно заканчиваются, и наступает мир и время созидания. И здесь параллельно могли вполне мирно сосуществовать ареал скотоводов-кочевников и оседлых земледельцев и горожан, обитатели лесной зоны и степных районов и традиционных среднеазиатских оазисов, автохтонные жители старых и население новых городов и поселений», - сказал А. Кушкумбаев.

В этом контексте стало познавательным выступление одного из ведущих современных российских историков - руководителя Центра сравнительного изучения цивилизаций ИНИОН РАН, доктора исторических наук И. Зайцева.

Ученый поделился новейшими исследованиями памятников казахской историографии XIX в., уникальные списки которых сохранились в собраниях столицы России.

И.Зайцев отметил, что в 2017 г. было опубликовано факсимиле автографа и перевод «Истории Кенесары Касымова и Садыка Кенесарина» («Насаб-наме-йи султан Садык» – «Родословная султана Садыка»). Уникальная рукопись, законченная Ахметом Кенесариным в 1887 г., сохранилась в отделе письменных источников Государственного исторического музея РФ. Кроме того, был введен в научный оборот интересный исторический источник - толгау казахского жырау (сказителя) Мусабая, записанное в 1893 г., в Казалинске и посвященное Жанкоже Нурмухамедову (1774-1860) - казахскому батыру из рода шекты, возглавившего в 1830-40-х годах борьбу сырдарьинских казахов против Хивы и Коканда, а в 1850-х годах – восстание против Российской империи.

Сейчас с каждым годом появляются новые возможности работы с архивными данными, появляются новые источники. Большой интерес представило сообщение депутата Мажилиса Праламента РК, кандидата политических наук Б.Абдыгалиулы о судьбах казахских офицеров в рядах российской императорской армии в XIX-XX вв. Казахстанский парламентарий выразил надежду, что «в скором времени о многих из них будут опубликованы книги, сняты фильмы, и мы достойно увековечим их имена».

В рамках работы первой сессии также были обсуждены вопросы истории дипломатических связей Казахского ханства и Русского государства на самом раннем этапе их отношений в XVI-XVII вв. По мнению начальника отдела евразийства и политических исследований Института истории государства МОН РК, кандидата исторических наук Н. Лапина, этот период является важной частью в становлении двусторонних отношений в целом, изучение которых «поможет выявить особенности последующих этапов большой истории казахстанско-российских отношений». На взгляд казахстанского историка, «документально подтверждается, что время установления первых казахско-русских дипломатических связей приходится на 1519-1520 гг., совпадающих с периодом правления Касым-хана. Позже следует значительный перерыв и попытка возобновления относится к 1570-м гг., когда можно утверждать, как минимум об одной не состоявшейся попытке Иваном Грозным направить посольство в ставку казахского хана Хакк-Назара и двух состоявшихся – одного казахского и одного русского».

Напомним, сегодня в Москве, в Институте востоковедения Российской академии наук, состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества». Работа конференции прошла в рамках двух сессий. В них приняли участие казахстанские и российские ученые-историки, политологи, международники, депутаты Парламентов РК и РФ. В работе научного форума с онлайн-подключением также приняли участие ученые и эксперты ИВ РАН, ИМЭМО РАН им. Е. Примакова, КИСИ при Президенте РК, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова.

Соорганизаторами конференции выступили Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН). Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.