От ИИ до экологии: аким ВКО обсудил с молодежью новые проекты для региона

В Международный день молодежи аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с молодыми жителями региона в парке имени Жамбыла Жабаева. Участники обсудили спорт, волонтерство, экологию, технологии, культуру, чтение и проекты, которые хотели бы развивать в области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

На встречу пригласили 30 представителей разных сфер. Молодежные организации представляли директор областного Молодежного ресурсного центра Айдос Әділбеков, член Совета по делам молодежи при Президенте Республики Казахстан и председатель молодежного общественного объединения «Ұлағат» Бақытжан Ербол, а также руководитель Совета по делам рабочей молодежи при ТОО «Казцинк» Жансая Жанболатова.

В диалоге также участвовали лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Меруерт Утегенова, молодой предприниматель Сабина Мэльс, менеджер Oskemen Hub Мадияр Молдаканов, начальник отдела Shygys Creative Hub Рахат Сарсембеков и победитель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Дастан Буйткенов.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Спортивную сферу представляли бронзовый призер молодежного чемпионата Казахстана U23 по легкой атлетике Жасмин Бегалинова, основатель и старший тренер школы единоборств «Сардар» Ерзат Сакабанов и пресс-атташе волейбольного клуба «Berel» Ислам Мухамедуалиев.

Среди участников были музыкант и автор собственных треков Радмир Турсунбеков, художник и скульптор Кристина Зворыгина, председатель литературно-молодежного клуба «Оқырман» Расул Идиятов и заведующий отделом культурно-образовательных программ Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея Руслан Бабиров.

Отдельный блок представило волонтерское движение. Во встрече приняли участие руководитель областного фронт-офиса волонтеров Анель Шарипжанова, руководитель проекта «Өскемен Асар» и представитель движения автоволонтеров Татьяна Дементьева, победитель номинации «Жыл волонтері» Арна Арданбеккызы и волонтер областного фронт-офиса Назым Арынгазинова. Экологическое направление представила организатор проекта «Чистые игры» Анастасия Черномаз.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Поздравляя участников с Международным днем молодежи, Нурымбет Сактаганов отметил, что именно молодому поколению предстоит определять дальнейшее развитие страны. По его словам, от знаний, характера и личных качеств сегодняшней молодежи зависит то, каким будет Казахстан в будущем. Глава региона также подчеркнул внимание Президента к развитию и поддержке молодых людей.

С самого начала аким предложил отказаться от привычного формата, при котором чиновники рассказывают о проделанной работе, а участникам остается лишь слушать.

— Хочу, чтобы сегодня у нас получился открытый и справедливый диалог, не какой-то отчет о проделанной работе, — сказал Нурымбет Сактаганов.

Он предложил молодым людям открыто рассказать о своих планах, действующих проектах и проблемах. По словам главы региона, важно понять, какие программы работают недостаточно эффективно, что необходимо изменить и какие направления требуют дополнительной поддержки.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

— Хочу услышать и выслушать, чем вы дышите, какая энергия от вас исходит, какие у вас планы, — отметил аким.

Одной из центральных тем стал спорт. Участники говорили о вкладе молодежи в спортивную и общественную жизнь Усть-Каменогорска, продвижении здорового образа жизни и значении соревнований. По их мнению, спорт дает человеку гораздо больше, чем медали и хорошую физическую форму. Он учит дисциплине, работе над собой, умению принимать поражения, снова подниматься и двигаться к поставленной цели. Отдельно прозвучала мысль о важности развивать не только физическую силу, но и силу духа. Эти качества необходимы как для личных достижений, так и для развития страны.

Большой блок разговора посвятили волонтерству и общественной активности. Участники рассказали о работе регионального фронт-офиса волонтеров и значении городских, областных и республиканских акций. Такая деятельность позволяет молодежи не ждать, пока кто-то решит проблему, а самостоятельно включаться в общественную работу и помогать людям.

Обсудили и экологические проекты. В качестве одного из примеров участники привели акции по очистке скал от вандальных надписей. Такие инициативы помогают одновременно сохранять природные объекты и напоминать любителям оставить свое имя на камне, что баллончик с краской еще никого не сделал художником.

Еще одним важным направлением стали стартапы, цифровые технологии и искусственный интеллект. Молодые люди говорили о развитии технологической сферы Восточного Казахстана, поддержке новых проектов и создании условий для тех, кто готов запускать собственные инициативы. Участники отметили, что региону важно не оставаться сторонним наблюдателем цифровых изменений, а готовить специалистов и развивать собственные технологические решения.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Разговор коснулся творчества и культуры. Участники обсудили возможности для музыкантов, художников, скульпторов и других представителей креативной сферы. Отдельное внимание уделили проектам, основанным на казахстанском фольклоре, а также участию молодых артистов в мероприятиях, где они могут представлять Восточный Казахстан.

Не остались в стороне книги и образование. Молодежь говорила о необходимости развивать интерес к чтению среди детей, проводить образовательные мастер-классы и создавать площадки для творческих занятий. По мнению участников, любовь к литературе, писательству и самостоятельному мышлению важно формировать с раннего возраста.

— Поэтому я хочу меньше сегодня сам говорить и больше внимательно вас выслушать, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Разговор не ограничился общими пожеланиями. По ряду предложений аким сразу дал поручения ответственным государственным органам и областным управлениям. Им предстоит изучить озвученные идеи и проработать поднятые вопросы.

В завершение молодым людям вручили книги Абая. Подарок символично объединил сразу несколько тем встречи — чтение, культуру, образование, работу над собой и воспитание сильного характера.