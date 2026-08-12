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    От ИИ до экологии: аким ВКО обсудил с молодежью новые проекты для региона

    В Международный день молодежи аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с молодыми жителями региона в парке имени Жамбыла Жабаева. Участники обсудили спорт, волонтерство, экологию, технологии, культуру, чтение и проекты, которые хотели бы развивать в области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

    От ИИ до экологии: аким ВКО обсудил с молодежью новые проекты для региона
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

    На встречу пригласили 30 представителей разных сфер. Молодежные организации представляли директор областного Молодежного ресурсного центра Айдос Әділбеков, член Совета по делам молодежи при Президенте Республики Казахстан и председатель молодежного общественного объединения «Ұлағат» Бақытжан Ербол, а также руководитель Совета по делам рабочей молодежи при ТОО «Казцинк» Жансая Жанболатова.

    В диалоге также участвовали лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Меруерт Утегенова, молодой предприниматель Сабина Мэльс, менеджер Oskemen Hub Мадияр Молдаканов, начальник отдела Shygys Creative Hub Рахат Сарсембеков и победитель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Дастан Буйткенов.

    Молодежь ВКО
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

    Спортивную сферу представляли бронзовый призер молодежного чемпионата Казахстана U23 по легкой атлетике Жасмин Бегалинова, основатель и старший тренер школы единоборств «Сардар» Ерзат Сакабанов и пресс-атташе волейбольного клуба «Berel» Ислам Мухамедуалиев.

    Среди участников были музыкант и автор собственных треков Радмир Турсунбеков, художник и скульптор Кристина Зворыгина, председатель литературно-молодежного клуба «Оқырман» Расул Идиятов и заведующий отделом культурно-образовательных программ Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея Руслан Бабиров.

    Отдельный блок представило волонтерское движение. Во встрече приняли участие руководитель областного фронт-офиса волонтеров Анель Шарипжанова, руководитель проекта «Өскемен Асар» и представитель движения автоволонтеров Татьяна Дементьева, победитель номинации «Жыл волонтері» Арна Арданбеккызы и волонтер областного фронт-офиса Назым Арынгазинова. Экологическое направление представила организатор проекта «Чистые игры» Анастасия Черномаз.

    От ИИ до экологии: аким ВКО обсудил с молодежью новые проекты для региона
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

    Поздравляя участников с Международным днем молодежи, Нурымбет Сактаганов отметил, что именно молодому поколению предстоит определять дальнейшее развитие страны. По его словам, от знаний, характера и личных качеств сегодняшней молодежи зависит то, каким будет Казахстан в будущем. Глава региона также подчеркнул внимание Президента к развитию и поддержке молодых людей.

    С самого начала аким предложил отказаться от привычного формата, при котором чиновники рассказывают о проделанной работе, а участникам остается лишь слушать.

    — Хочу, чтобы сегодня у нас получился открытый и справедливый диалог, не какой-то отчет о проделанной работе, — сказал Нурымбет Сактаганов.

    Он предложил молодым людям открыто рассказать о своих планах, действующих проектах и проблемах. По словам главы региона, важно понять, какие программы работают недостаточно эффективно, что необходимо изменить и какие направления требуют дополнительной поддержки.

    аким ВКО
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

    — Хочу услышать и выслушать, чем вы дышите, какая энергия от вас исходит, какие у вас планы, — отметил аким.

    Одной из центральных тем стал спорт. Участники говорили о вкладе молодежи в спортивную и общественную жизнь Усть-Каменогорска, продвижении здорового образа жизни и значении соревнований. По их мнению, спорт дает человеку гораздо больше, чем медали и хорошую физическую форму. Он учит дисциплине, работе над собой, умению принимать поражения, снова подниматься и двигаться к поставленной цели. Отдельно прозвучала мысль о важности развивать не только физическую силу, но и силу духа. Эти качества необходимы как для личных достижений, так и для развития страны.

    Большой блок разговора посвятили волонтерству и общественной активности. Участники рассказали о работе регионального фронт-офиса волонтеров и значении городских, областных и республиканских акций. Такая деятельность позволяет молодежи не ждать, пока кто-то решит проблему, а самостоятельно включаться в общественную работу и помогать людям.

    Обсудили и экологические проекты. В качестве одного из примеров участники привели акции по очистке скал от вандальных надписей. Такие инициативы помогают одновременно сохранять природные объекты и напоминать любителям оставить свое имя на камне, что баллончик с краской еще никого не сделал художником.

    Еще одним важным направлением стали стартапы, цифровые технологии и искусственный интеллект. Молодые люди говорили о развитии технологической сферы Восточного Казахстана, поддержке новых проектов и создании условий для тех, кто готов запускать собственные инициативы. Участники отметили, что региону важно не оставаться сторонним наблюдателем цифровых изменений, а готовить специалистов и развивать собственные технологические решения.

    От ИИ до экологии: аким ВКО обсудил с молодежью новые проекты для региона
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

    Разговор коснулся творчества и культуры. Участники обсудили возможности для музыкантов, художников, скульпторов и других представителей креативной сферы. Отдельное внимание уделили проектам, основанным на казахстанском фольклоре, а также участию молодых артистов в мероприятиях, где они могут представлять Восточный Казахстан.

    Не остались в стороне книги и образование. Молодежь говорила о необходимости развивать интерес к чтению среди детей, проводить образовательные мастер-классы и создавать площадки для творческих занятий. По мнению участников, любовь к литературе, писательству и самостоятельному мышлению важно формировать с раннего возраста.

    — Поэтому я хочу меньше сегодня сам говорить и больше внимательно вас выслушать, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

    Разговор не ограничился общими пожеланиями. По ряду предложений аким сразу дал поручения ответственным государственным органам и областным управлениям. Им предстоит изучить озвученные идеи и проработать поднятые вопросы.

    В завершение молодым людям вручили книги Абая. Подарок символично объединил сразу несколько тем встречи — чтение, культуру, образование, работу над собой и воспитание сильного характера.

    аким Восточно-Казахстанской области
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Усть-Каменогорск Молодежь Акимы
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор