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От игры «Котел» пострадали жители СКО

3 Марта 2020 13:30
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От игры «Котел» пострадали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске расследуют два уголовных дела по факту мошенничества, связанного с передачей денег в игре «Котел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в полицию обратились женщины, которые вступили в группу игры в WhatsApp и передали по 14,3 тыс. тенге. 60-летняя горожанка рассказала, что согласилась на условия, надеясь на скорый возврат своих денег и дополнительный доход. Ей нужно было вложить указанную сумму и привести еще двоих, которые тоже внесут столько же средств.

«По словам заявительницы, администратор группы, собрав нужное ей количество участников, вышла из группы, а остальные так и не дождались обещанных денег. Об аналогичной схеме рассказала жительница Кокшетау, которая поверила девушке из Петропавловска», - рассказали в пресс-службе.

Идут досудебные расследования по уголовной статье «Мошенничество».

Полицейские отмечают, что выплата доходов вкладчикам за счет взносов очередных вкладчиков, отсутствие предпринимательской деятельности – это признаки финансовой пирамиды. Получить деньги в такой схеме успевают только первые участники. Остальные же остаются ни с чем. Тем не менее, практика последних лет показывает, что на каждую финансовую пирамиду находятся желающие получить легкие деньги.

Ранее столичные прокуроры призывали казахстанцев не вовлекаться в сомнительные схемы извлечения доходов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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