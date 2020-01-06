От холодов спасают бездомных в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рейды по местам скопления бродяг с наступлением зимы проводят павлодарские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Рейды по местам скопления бродяг павлодарские полицейские начинают проводить с наступлением зимы, отметили в департаменте.

«Только за 5 дней января в центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, города Павлодара было доставлено порядка 50 лиц без определенного места жительства», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.





«Данные лица, чтобы согреться в морозы, ищут тепло и приют в бесхозных сооружениях, колодцах, тепловых узлах, в подвалах многоэтажных домов, что может привести к плачевным последствиям. Возможны несчастные случаи, пожары, в которых они могут погибнуть или получить ожоги», - отмечают стражи порядка.

По словам полицейских, в каждом патрульном участке есть карта с указанием мест дислокации лиц без определенного места жительства, куда участковые инспекторы полиции регулярно вносят изменения и корректировки. Среди таких точек – теплотрассы и канализационные колодцы.

«По прибытии в полицию все доставленные проходят ряд процедур: их ставят на фото-, видеоучёты, фиксируют отпечатки пальцев, сверяют со списками разыскиваемых уголовных преступников и без вести пропавших. После того, как данных лиц вытащили из колодцев, работники теплосетей заварили люки, чтобы больше никто сюда не проник», - добавили в пресс-службе.





Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.