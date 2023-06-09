Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

От холеры в ЮАР погиб 31 человек

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Июня 2023, 06:18
От холеры в ЮАР погиб 31 человек Фото: Abdulrahman Yusupov, Ekip , aa.com.tr

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Число умерших от холеры в ЮАР за время начавшейся в феврале вспышки увеличилось до 31, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Аnadolu.

По сообщению местных СМИ, в провинции Гаутенг зарегистрировано 29 смертей от холеры, еще по 1 - в провинциях Фри-Стейт и Мпумаланга. Всего в ЮАР выявлено 166 лабораторно подтвержденных случаев заражения холерой, еще 202 проверяются медиками. Ранее власти объявляли о 22 умерших.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил столичный пригород Хамманскраале, который стал эпицентром вспышки. Президент сказал, что власти принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее справиться со вспышкой холеры.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда человек в 43 странах подвержены риску вспышек холеры. Насколько опасна эта болезнь, и какие страны находятся в зоне риска можно прочесть здесь.

Африка   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау