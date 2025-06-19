От грызунов до хищников: в Астане представили книгу о зверях казахских степей

Издание «Степные звери Казахстана» создано для того, чтобы показать и рассказать широкому кругу читателя о том, кто же они — звери степей, как они влияют на экосистемы, как адаптируются к окружающим условиям и какие экологические связи между ними существуют.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Идея книги изначально заключалась в том, чтобы рассказать о степных животных, о которых мало кто знает. Если ранее в других изданиях основное внимание уделялось, к примеру, сайгакам или степным экосистемам в целом, то информации о менее известных зверях — грызунах, хищниках и других — практически не было. В этой книге мы впервые собрали полный перечень видов, обитающих в казахстанских степях, и дополнили его детальными иллюстрациями. Это первое издание, где так широко и наглядно представлены все млекопитающие степной зоны, — отметила соавтор книги, научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Алена Кошкина.

По ее словам, на создание русскоязычного издания ушло два года, однако в его основу легли материалы, собранные за последние 15 лет. Отметим, что первое издание на казахском языке «Қазақстан дала аңдары» вышло в 2023.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Помимо описания видов и детальных иллюстраций, в книге есть отдельные развороты, посвящённые угрозам, с которыми сталкиваются степные животные, а также методам их изучения и сохранения. Мы рассказываем о таких проблемах, как распашка степей — это одна из главных современных угроз, — а также о развитии инфраструктуры, степных пожарах и перевыпасе скота. Все эти факторы серьезно влияют на состояние экосистем, — добавила автор.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Книга выпущена издательством при АСБК (Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия). По словам авторов, это социально-образовательный проект, и большая часть тиража будет распространяться по школам и библиотекам.

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