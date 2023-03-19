Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

От голоса каждого зависит наше будущее – жамбылский художник Мухамет-Умар Паншаев

Автор:  
Галина Скрипник
19 Марта 2023, 20:50
От голоса каждого зависит наше будущее – жамбылский художник Мухамет-Умар Паншаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский художник, заслуженный деятель искусств РК Мухамет-Умар Паншаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что в настоящее время я нахожусь на стажировке в Санкт-Петербурге, сегодня я приехал в Генеральное консульство и сделал свой выбор в пользу наиболее достойных кандидатов. Призываю всех казахстанцев не оставаться в стороне, ведь от голоса каждого зависит наше будущее», - сказал почетный профессор Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати Мухамет-Умар Паншаев корреспонденту МИА «Казинформ».

photo

В настоящее время известный в Казахстане художник проходит научно-творческую стажировку в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

«Меня волнует, что ждет нашу страну, мне не все равно, что будет завтра. Хочется, чтобы Новый Казахстан был более справедливым, честным и открытым, чтобы в нем никто не был ущемлен, и все имели равные возможности и права, чтобы каждый гражданин мог реализовать свой потенциал в различных сферах. И очень важно, чтобы каждый гражданин понимал это и не оставался равнодушным к происходящему, к тому историческому событию, которое в перспективе окажет значительное влияние на нашу повседневную жизнь», - считает художник.

photo

По мнению Мухамет-Умара Паншаева, сегодня в республике имеется внутриполитическая стабильность, поступательно развивается экономика, улучшается социальная сфера.

«Постоянно повышаются размеры государственной поддержки, растут пенсии и пособия, снижается уровень безработицы, увеличиваются зарплаты бюджетников. Могу сказать по своему примеру, что размер оклада педагога вуза заметно вырос, что, конечно, не может не радовать. Необходимо укрепить позиции и сохранить эти тенденции. Кроме того, должны решаться застарелые проблемы, волнующие население. Лично для меня очень важно, кто станет отвечать за наше будущее, кто займется управлением и реализацией государственных программ на местах, услышат ли голос народа его избранники», - сказал он.

photo

Ранее сообщалось, что граждане Республики Казахстан имеют возможность проголосовать на пяти участках при Посольстве Республики Казахстан в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани


photo

Жамбылская область   Выборы   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай