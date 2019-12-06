От гибели в огне спасли мужчину пожарные СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Рабочем поселке Петропавловска загорелся частный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание в двухквартирном доме произошло около пяти часов вечера. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела кровля дома.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме мужчину. 63-летний хозяин дома спал и не подозревал, что мог погибнуть. Видимых повреждений он не получил, от госпитализации отказался.









«В результате пожара полностью уничтожена кровля и веранда дома. Спасены личные вещи, мебель и имущество, находящиеся внутри дома. Наблюдается общее закопчение. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Окончательная причина и материальный ущерб устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе.

С начала года в области зафиксировали 648 пожаров. Одна из частых причин – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.