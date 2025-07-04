От генерала КНБ до коррупционного магната: история Кайрата Сатыбалды

Рекордный возврат

Родственники первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Кайрат Сатыбалды и Кайрат Боранбаев – в разное время были привлечены к ответственности за экономические преступления. Оба заключили процессуальные соглашения с государством и возместили причиненный ущерб.

Особое внимание привлекает дело Кайрата Сатыбалды. Согласно официальной информации, в результате проведенных расследований в госсобственность были возвращены активы на сумму свыше 730 миллиардов тенге. Это одна из крупнейших сумм, когда-либо возмещённых в рамках уголовных дел экономической направленности.

Под его контролем оказались ключевые инфраструктурные активы, офшорные потоки и системы массовых финансовых махинаций, дома, квартиры, элитные автомобили и предметы искусства. Сотни миллиардов тенге.

Как Сатыбалды стал теневым олигархом

Но кто такой Кайрат Сатыбалды? Как он выстроил свою империю? Чтобы ответить на эти вопросы, стоит вернуться к началу — к его биографии, в которой ключевую роль сыграли фамилия, связи и доступ к ресурсам государства.

Фото: Kazinform

С юных лет его окружали люди, управлявшие страной. Поступление в военное училище КНБ стало закономерным шагом. Позже к военной подготовке добавилось гражданское образование – вузы Алматы, Астаны и Атырау – дающие ему экономико-управленческую базу, столь необходимую в бизнесе и госуправлении.

К 28 годам Сатыбалды уже занимал пост заместителя акима Астаны. Затем – вице-президент национальной нефтяной компании «Казахойл», председатель совета директоров дочерней нефтяной разведки, секретарь правящей партии «Нур Отан».

В 2018 году журнал Forbes Kazakhstan включил его в список 50 богатейших бизнесменов страны с состоянием в 163 миллиона долларов.

Где закончился чиновник и начался коррупционер

До 1998 года Кайрат Сатыбалды проходил службу в Комитете национальной безопасности, имея за плечами профильное военное образование.

Несмотря на принадлежность к влиятельной семье, армейская и спецслужебная дисциплина, вероятно, сыграли свою роль — в этот период он ещё оставался в рамках системы. Однако все изменилось в 1998 году, когда он впервые получил гражданскую должность – стал заместителем акима Астаны.

- Астана тогда находилась в эпицентре масштабного строительства и колоссальных госвложений. И именно эта точка входа в гражданскую власть, по всей видимости, стала для Сатыбалды переломной, – рассказал журналист Дмитрий Шишкин.

Фото: кадр из видео

После работы в акимате Кайрат Сатыбалды еще раз ненадолго вернулся в КНБ, а с 2006 года уже плотно занялся бизнесом. Считается, что именно тогда его бизнес-империя начала свой стремительный рост.

Одним из наиболее ярких примеров скрытых активов стал его эпизод с Kaspi.kz – флагманом казахстанского финтеха. Кайрат Сатыбалды владел 30% акций Kaspi.kz. Но вскоре он продает свою долю.

По словам эксперта, сделано это было для того, чтобы вывести Сатыбалды из состава акционеров, как политически значимое лицо. Таковы правила игры на международном фондовом рынке, куда Kaspi Bank стремился попасть. После IPO на лондонской бирже его капитализация составила 6,5 миллиардов долларов.

В передаче «Правда в деталях» этот эпизод раскрыт подробно вплоть до того, какие немалые суммы фигурировали в этой сделке.

Акции Kaspi Bank были не единственным источником доходов Кайрата Сатыбалды.

Возьмем, к примеру, ситуацию с Центром транспортного сервиса – подъездные пути, которые называют «золотым километром». Это инфраструктура, которую не мог обойти ни один предприниматель, занимающийся перевозками.

Схема проста и цинична. Пока по обычным участкам действуют условные тарифы — скажем, 30 тенге, — на этих стратегических путях стоимость проезда резко возрастает до 600 тенге. Поставил шлагбаум и собираешь деньги.

Бизнес в обмен на город

Еще десять лет назад по адресу Желтоксан, 115 находилось здание Госплана КазССР — памятник архитектуры 1954 года, отражавший дух старой Алматы. Оно было частью городской памяти, любимым местом для многих алматинцев. В последние годы здесь располагались жилые квартиры и офисы.

В 2015 году было объявлено о сносе здания. Несмотря на протесты и петиции городских активистов, здание снесли. На его месте вскоре появился очередной символ коммерциализации центра Алматы — бизнес-центр «Кайсар Плаза», связанный с именем Кайрата Сатыбалды.

Фото: кадр из видео

«Кайсар Плаза», вызывающий раздражение у алматинцев, – лишь малая часть огромной империи недвижимости Кайрата Сатыбалды.

В Алматы ему принадлежали ряд бизнес-центров, гостиница, торговый дом и рынок «Байсат». Еще один интересный объект - усадьба площадью 60 гектаров в Иле-Алатауском национальном заповеднике.

Спутниковые снимки показывают роскошную резиденцию: главный дом с ухоженным садом, вертолётные площадки, теннисный корт, гостевой особняк, дом охраны и несколько парковок. Согласно данным кадастровой карты, на 2022 год участок числился за неким «К. Сатыбалды».

Помимо Алматы, недвижимость Сатыбалды находилась в Астане и Акмолинской области. Однако основные активы были выведены за рубеж – в более тихие и надежные юрисдикции, где фамилия не вызывала лишних вопросов. Элитная недвижимость приобреталась в ОАЭ, Франции, Турции и России, а офшорные счета открывались в банках Лихтенштейна, Турции, ОАЭ, Люксембурга и Австрии.

Аэропорт, Дубай, наручники

13 марта 2022 года все изменилось – Сатыбалды задержали в алматинском аэропорту при попытке вылететь в Дубай. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и хищениях в особо крупном размере. Следом за этим в офисах «Казактелекома» в Алматы и Астане прошли обыски.

– Задержание Кайрата Сатыбалды, как и история Кайрата Боранбаева напоминали саудовскую историю с принцами. Вы помните, когда пришел к власти нынешний правитель, он некоторых своих родственников закрыл в отеле, превратив его в тюрьму, и выпускал по мере того, как они отдавали похищенные у государства активы, - подчеркнул Д.Шишкин.

Следствие по делу Кайрата Сатыбалды длилось несколько месяцев, и уже в сентябре 2022 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Фото: freepik

Именно благодаря расследованию стало известно о ранее скрытых активах: в госсобственность были переданы три горнорудные компании, находившиеся под его контролем.

Только после возбуждения уголовного дела начали всплывать реальные масштабы активов, находившихся под контролем Кайрата Сатыбалды.

– То же самое касается и Центра транспортного сервиса, а также доли в Казахтелекоме — крупнейшем телекоммуникационном операторе страны. Ему принадлежало 28% акций компании, в которую были вложены миллиарды бюджетных средств, – рассказал Д.Шишкин.

Чтобы осознать масштаб хищений, достаточно взглянуть на то, что можно было бы сделать на сумму в 733 миллиарда тенге.

Этих средств хватило бы на строительство 290 школ, 40 современных больниц или около 40 тысяч квартир для нуждающихся. Альтернативно – можно было бы обеспечить 70 тысяч сельских домов чистой водой, вложиться в цифровизацию, обновить дороги.

Но вместо этого на протяжении многих лет государственные деньги уходили в карман отдельно взятого человека – Кайрата Сатыбалды.

Деньги, здания, украшения: что вернул Сатыбалды

Официально процесс возврата активов Кайрата Сатыбалды завершился в августе 2024 года.

Государству возвращены активы на сумму 732,8 млрд тенге. Что именно входило в эту сумму?

46% составили денежные средства, которые Сатыбалды держал на отечественных и зарубежных счетах, 27% были представлены казахстанскими активами, 14% — эксклюзивными драгоценностями, а последние 13% составила доля в АО «Казахтелеком».

Фото: кадр из видео

Всего на сегодняшний день возвращено 73 объекта недвижимости, 37 единиц движимого имущества, включая 29 автомобилей (Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin и др.), спецтехнику и квадроциклы.

Общая площадь переданных административных зданий в Алматы и Астане — более 180 тыс. кв. м. Доход от этих объектов ранее приносил владельцу миллиарды тенге ежегодно, теперь они поступают в государственный фонд.

Активы переданы под управление ТОО «Компания по управлению возвращёнными активами», учредителем которой является Правительство РК. Средства поступают в специальный государственный фонд, а уже оттуда на финансирование социальных и инфраструктурных проектов.

Часть имущества передана на баланс государства:

Бизнес-центр Kaysar Tower — Казахскому Национальному педагогическому университету (12 тыс. кв. м)

Резиденция в селе Бара в Акмолинской области (1,5 тыс. кв. м, участок 135 га) — управлению образования Астаны. На этой территории разместят детский оздоровительный лагерь.

Административное здание стоимостью свыше 800 млн тенге передано Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

В бывшем особняке Сатыбалды в Астане теперь работает Психолого-медико-педагогическая консультация №4. На территории два дома, гараж на 7 машин, хозяйственные постройки, роскошный сад и сцена. Основной коттедж (500 кв. м) переоборудован в центр реабилитации, во дворе размещена детская площадка.

Действующая схема возврата активов – это не формальная конфискация, а реальная передача ресурсов в пользу государства и общества. Средства идут на здравоохранение, образование и социальную инфраструктуру.

Среди новых проектов:

Культурный центр в Алматы (более 3 тыс. кв. м) с выставочными залами, образовательными и досуговыми площадками — мероприятия будут проводиться бесплатно для социально уязвимых групп.

Многоэтажный жилой дом в Шымкенте, который после строительства передадут государству для расселения нуждающихся семей.

Известно, что Кайрат Сатыбалды был неравнодушен к люксовым часам и эксклюзивным ювелирным украшениям. Коллекция драгоценностей была оценена в 230 миллионов долларов — свыше 105 миллиардов тенге. Большая часть ювелирных изделий была реализована на государственном аукционе в конце 2024 года. Все вырученные средства направлены на социальные, образовательные и инфраструктурные проекты.

Конец истории

Напомним, в сентябре 2022 года Сатыбалды был приговорен к 6 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и 10-летним запретом на госслужбу. Однако в августе 2024 года суд №2 города Усть-Каменогорска удовлетворил его ходатайство о смягчении наказания. Учитывая, что он возместил ущерб государству в размере более 700 миллиардов тенге, неотбытая часть срока была заменена на ограничение свободы сроком на 3 года, 3 месяца и 7 дней. Сегодня Сатыбалды находится под домашним арестом с надзором — беспрецедентный случай для фигуранта столь высокого уровня. Судьба дала ему понять: старый порядок закончился.