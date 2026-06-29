От фототерапии до клеточной трансплантации: как в Казахстане меняется лечение витилиго

За последние шесть лет в Казахстане заболеваемость витилиго снизилась почти в 1,2 раза. Об этом стало известно в ходе XIX республиканской образовательной научно-практической конференции «20 регионов дерматовенерологов, дерматокосметологов и лепрологов», передает корреспондент Kazinform.

Как отметили участники конференции, добиться снижения числа случаев этого хронического аутоиммунного заболевания кожи, проявляющегося обесцвеченными пятнами на лице и теле, удалось благодаря внедрению современных методов лечения.

Конференция проводится ежегодно с 2015 года и стала значимой площадкой для обмена профессиональным опытом. Именно здесь впервые были представлены методы лечения кожных заболеваний, которые впоследствии получили широкое признание и вошли в клиническую практику.

Так, на одном из предыдущих форумов специалисты презентовали метод узкополосной фототерапии для лечения витилиго, который сегодня успешно применяется в Казахстане. Кроме того, специалисты Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний совместно с Центром витилиго и здоровья кожи стали лидерами в Центральной Азии по применению метода трансплантации эпидермальных клеток при лечении витилиго. Эта операция основана на пересадке пациенту собственных здоровых клеток кожи и сегодня считается одним из самых эффективных методов лечения заболевания в мире.

Во многом благодаря внедрению этих технологий за последние шесть лет заболеваемость витилиго в Казахстане снизилась почти в 1,2 раза.

Вместе с тем продолжается работа по совершенствованию оказания помощи пациентам с другими кожными заболеваниями. В соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в текущем году планируется обновить шесть клинических протоколов, в том числе по лечению сифилиса, псориаза и чесотки.

Хорошие результаты также демонстрируют специализированные кабинеты, где работают смежные специалисты дерматовенерологической службы — подологи, трихологи и стоматологи. Среди пациентов востребованы кабинеты дерматохирургии, дерматоонкологии, психодерматологии и сексуального здоровья.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. В стране действует специализированная программа резидентуры по дерматовенерологии, разработанная с учетом международных стандартов. На завершающей стадии находится создание программы дистанционного обучения медицинских работников по современным подходам к профилактике, диагностике и лечению инфекций, передающихся половым путем (ИППП), а также специализированного веб-портала. Современные подходы к диагностике и лечению ИППП уже интегрированы в программы среднего специального, высшего, дополнительного и последипломного медицинского образования.

Витилиго — хроническое аутоиммунное заболевание кожи, которым страдает около 1% населения мира. Болезнь проявляется обесцвеченными пятнами на коже, не представляет угрозы для жизни и не наносит физического вреда, однако нередко оказывает серьезное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Заболевание может развиться в любом возрасте, но чаще всего возникает до 20 лет.

Ежегодно в дерматологические учреждения Казахстана обращаются более 15 тысяч пациентов с диагнозом «витилиго».

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