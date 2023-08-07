От фестивалей до выставок: какие культурные мероприятия пройдут на этой неделе в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе учреждения культуры столицы подготовили для астанчан и гостей города насыщенную программу из разноплановых мероприятий. Горожан ждут концерты, выставки, фестивали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Центр по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия в 10 утра 7 августа проведет лекцию «Великие батыры казахской степи», а в 10:00 часов 10 августа организует информационный час «День Абая».

Всю неделю с 7 по 13 августа с 10:00 до 17:00 часов в Музее Сакена Сейфуллина будет работать выставка «Абай және Шәкәрім», посвященная Дню Абая и 165-летию Ш.Кудайбердиулы.

В 15:00 часов 8 августа массовая библиотека №15 проводит час вопросов и ответов «Ата заң - ардағым».

С 9 по 13 августа на манежеСтоличного цирка будет проходить Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». Время представлений – с 16:00 до 18:30 часов.

В 19:00 вечера 9 августа Астана Опера приглашает на концерт «Музыкальные каникулы».

В 10 утра 10 августа пройдет церемония возложения цветов к памятнику Абаю. В это же время в детской библиотеке №5 откроется выставка «Репрессированные родственники и потомки Абая Кунанбаева». Централизованная библиотечная система в 11:00 часов приглашает на литературно-театрализованное представление «Абай – жүрек қалауы даналық белгісі».

В 16:30 часов урок истории «Султан Бейбарыс – великий мамлюк» пройдет в массовой библиотеке №9.

В 11:00 утра 11 августа этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» проведет лекцию «Жастар – ел болашағы» к Международному дню молодежи.

В это же время в детской библиотеке №5 можно посетить лекцию «Мы против наркотиков».

В 12:00 часов 11 августа на сцене Астана Опера будут показывать музыкальную сказку «Снежная Королева». В 19:00 здесь же покажут оперетту «Марица». В это же время во Дворце мира и согласия со стендап концертом выступит Данияр Джумадилов.

В 11 часов 12-13 августа от аллеи Demalys Promenade до монумента «Казахстанское Солнце» развернется иммерсивный театр «Город, где сбываются мечты». В 12:00 на площадке гольф клуба Астаны развернется фестиваль Satisfaction Fest.

Также в эти субботу и воскресенье с 17:00 до 21:00 часов на Городской площади и Центральной набережной будет работать программа Creative summer, а на площади ЭКСПО перед сферой Нур Алем с 20:00 до 23:00 часов – фестиваль песен Шамши Калдаякова и концерт классической и национальной казахской музыки.

В 18:00 вечера 12 августа в Астана Опера представят музыкальную комедию «Собака на Сене». 13 августа на этой же сцене в 12:00 часов покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты», а в 18:00 часов – оперетту «Летучая мышь».