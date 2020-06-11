От ЕНТ освободят обладателей международных стандартизированных тестов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обладатели международных стандартизированных тестов будут освобождены от сдачи ЕНТ. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть ребята, которые каждый год сталкиваются с трудностями, когда они сдают эти тесты и не успевают принять участие в ЕНТ. Таким образом, они лишаются права участия в конкурсе на гранты в наши высшие учебные заведения», - сказал Адилет Тойбаев.

Именно для этой категории лиц введены изменения в правила. Теперь их сертификаты будут приравнены к соответствующему баллу ЕНТ.

«Они с этим сертификатом смогут участвовать в конкурсе на грант», - сообщил Адилет Тойбаев.

Но здесь, по его словам, есть еще одно дополнительное условие, у них должны быть определенные баллы по профильному предмету.

«То есть он, к примеру, должен соответствовать по физике или математике в выбираемой группе образовательных программ. Данные лица должны предоставить сертификаты в пункты проведения ЕНТ до 5 июля. После этого мы выдадим соответствующие сертификаты ЕНТ», - резюмировал Адилет Тойбаев.