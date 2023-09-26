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    15:00, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    От экстремальной жары изнывает Южная Америка

    Жара
    Фото: pixabay.com.

    В эти выходные в Южное полушарие пришла весна, но в нескольких странах Южной Америки она ощущалась как пик лета. Дело в том, что температура там превысила 40 градусов по Цельсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    В Перу, Боливии, Парагвае, Аргентине и Бразилии наблюдались рекордные сентябрьские температуры.

    Очень высокие температуры являются результатом теплового купола, который возникает, когда над определенной областью образуется гребень высокого давления, который сохраняется в течение нескольких дней или даже недель, удерживая горячий воздух. Эль-Ниньо, естественный климатический феномен, берущий свое начало в тропической части Тихого океана, также привел к усилению жары.

    В сентябре, который обычно является месяцем с умеренным климатом, в Перу наблюдались одни из самых экстремальных температур.

    В городе Пуэрто-Эсперанса, например, температура поднялась выше 40 градусов по Цельсию, что является крайней редкостью для страны, и всего на 1 градус по Цельсию меньше рекордно высокой температуры в 41,1 градуса по Цельсию.

    В городах и поселках ряда других стран Южной Америки в воскресенье также были побиты рекорды сентябрьской температуры, в том числе:

    Филадельфия, западный Парагвай, 44,4 градуса по Цельсию.

    Тринидад в Боливии, 39,5 градусов по Цельсию.

    Лас-Ломитас, Аргентина, 43,6 градуса по Цельсию.

    По данным метеорологической компании MetSul Meteorologia, жара охватила и Бразилию, где в воскресенье температура достигла 40 градусов по Цельсию в 11 штатах.

    По данным INMET, национальной метеорологической службы, в Сан-Паулу температура достигла 36,5 градусов по Цельсию, что является самой высокой сентябрьской температурой в городе с 1943 года.

    Аномально высокие температуры также увеличили риск пожаров в стране: на прошлой неделе в штате Баия вспыхнули лесные пожары.

    Ожидается, что сильная жара сохранится в некоторых частях Южной Америки и на этой неделе, и существует вероятность того, что будут побиты новые рекорды.

    В других частях Южного полушария также наблюдаются высокие температуры, включая Австралию, которая уже борется с десятками лесных пожаров. Страна переживает непривычно жаркий сентябрь, после самой теплой зимы за всю историю наблюдений.

    Теги:
    Бразилия Мировые новости
    Автор
    Татьяна Кудренок
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