От экстремальной жары изнывает Южная Америка

В эти выходные в Южное полушарие пришла весна, но в нескольких странах Южной Америки она ощущалась как пик лета. Дело в том, что температура там превысила 40 градусов по Цельсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В Перу, Боливии, Парагвае, Аргентине и Бразилии наблюдались рекордные сентябрьские температуры.

Очень высокие температуры являются результатом теплового купола, который возникает, когда над определенной областью образуется гребень высокого давления, который сохраняется в течение нескольких дней или даже недель, удерживая горячий воздух. Эль-Ниньо, естественный климатический феномен, берущий свое начало в тропической части Тихого океана, также привел к усилению жары.

В сентябре, который обычно является месяцем с умеренным климатом, в Перу наблюдались одни из самых экстремальных температур.

В городе Пуэрто-Эсперанса, например, температура поднялась выше 40 градусов по Цельсию, что является крайней редкостью для страны, и всего на 1 градус по Цельсию меньше рекордно высокой температуры в 41,1 градуса по Цельсию.

В городах и поселках ряда других стран Южной Америки в воскресенье также были побиты рекорды сентябрьской температуры, в том числе:

Филадельфия, западный Парагвай, 44,4 градуса по Цельсию.

Тринидад в Боливии, 39,5 градусов по Цельсию.

Лас-Ломитас, Аргентина, 43,6 градуса по Цельсию.

По данным метеорологической компании MetSul Meteorologia, жара охватила и Бразилию, где в воскресенье температура достигла 40 градусов по Цельсию в 11 штатах.

По данным INMET, национальной метеорологической службы, в Сан-Паулу температура достигла 36,5 градусов по Цельсию, что является самой высокой сентябрьской температурой в городе с 1943 года.

Аномально высокие температуры также увеличили риск пожаров в стране: на прошлой неделе в штате Баия вспыхнули лесные пожары.

Ожидается, что сильная жара сохранится в некоторых частях Южной Америки и на этой неделе, и существует вероятность того, что будут побиты новые рекорды.

В других частях Южного полушария также наблюдаются высокие температуры, включая Австралию, которая уже борется с десятками лесных пожаров. Страна переживает непривычно жаркий сентябрь, после самой теплой зимы за всю историю наблюдений.