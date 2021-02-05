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От двух из трёх соискателей в РК работодатели требуют квалификации

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Февраля 2021, 14:42
От двух из трёх соискателей в РК работодатели требуют квалификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В некоторых сферах - например, финансовом секторе и здравоохранении - без квалификации практически невозможно устроиться на работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Человеческий капитал — один из ключевых факторов успеха развития экономики страны. В условиях активно меняющегося современного мира заметные переформирования касаются и рынка труда. Главные изменения происходят в рамках четвёртой промышленной революции, когда цифровизация и автоматизация процессов ускоренными темпами встраиваются в деятельность предприятий. Для своевременной модернизации и удовлетворения постоянно растущего спроса со стороны экономики в области цифровизации чрезвычайно важно готовить квалифицированные кадры.

Сейчас в стране растёт спрос на средне- и высококвалифицированную рабочую силу, а количество рабочих мест с низкой квалификацией заметно снижается. Так, за январь–октябрь 2020 года на электронной бирже труда было размещено 784 тыс. вакансий, из которых наличия квалификации требуют 66%. При этом в таких отраслях, как финансовая и страховая деятельность, здравоохранение, а также информация и связь, наличия квалификации требуют от 9 из 10 соискателей. В разрезе регионов потребность в квалифицированных кадрах наиболее высока в Костанайской области (80% вакансий относится к требующим квалифицированного труда), а также городах Нур-Султане (79%) и Алматы (77%).

Таким образом, развитие трудовых ресурсов является одной из главных задач государства. В январе Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства отметил семь основных направлений на 2021 год, в числе которых и развитие конкурентоспособного человеческого капитала.

Развитию человеческого капитала в Казахстане не первый год уделяют всё больше внимания. Так, инвестиции, направленные в сферу образования, увеличились на 42,2% за год и составили 301,6 млрд тг, или 2,4% от общей суммы капвложений в стране. Кроме того, в условиях развития цифровизации в РК был создан Атлас новых профессий и компетенций, который охватывает 9 отраслей экономики. В атласе отмечены 3 группы профессий, среди которых:
Новые — профессии, которые ещё официально не существуют, но с высокой долей вероятности появятся в ближайшее время.
Трансформирующиеся — существующие профессии и специальности, которые в скором времени сильно изменятся.
Исчезающие — профессии и специальности, которые в ближайшие годы не будут востребованы.

Всё более актуальными становятся профориентационная работа и деятельность площадок для повышения квалификации уже работающих специалистов. Одна из таких площадок — Бюро непрерывного профессионального развития (BCPD) на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Бюро специализируется на подготовке к международным профессиональным сертификациям с применением лучших мировых практик, а также формирует кадровый резерв и пул профессионалов международного уровня, которые затем будут работать в экосистеме МФЦА и за её пределами.

Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА разрабатывает собственные программы обучения специалистов и проводит профессиональные мероприятия для повышения финансовой и инвестиционной грамотности. Сегодня в BCPD свыше 5 тыс. человек прошли повышение квалификации через 25 различных тренинговых программ, включая финтех и цифровую экономику. В общей сложности в базе данных кадрового резерва бюро находится более 12 тыс. профессионалов таких специальностей, как управление персоналом, IT, финансы и аудит и т. д. До 2025 года кадровый резерв МФЦА пополнят 50 000 высококлассных кандидатов.

Бюро также готовит кадры для казахстанского сегмента рынка цифровых продуктов и услуг на базе Школы высоких технологий QWANT, способствует проведению исследований, содействует университетам в создании новых программ и в целом вносит большой вклад в развитие казахстанского сектора профессионального образования.

При рассмотрении возможности регистрации в экосистеме МФЦА иностранные и казахстанские компании, кроме юрисдикции, налоговых преференций и защиты интересов инвесторов и бизнеса, получают доступ к кадровому резерву. Это многократно упростит для предпринимателей открытие нового бизнеса или локализацию имеющегося на базе центра.


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