Технологическое сотрудничество Казахстана и Китая выходит на новый уровень — эксперт

О том, как сотрудничество Казахстана и Китая может способствовать развитию собственных технологических компетенций страны, какую роль в этом играют цифровая инфраструктура, робототехника, «умные фермы» и университетская кооперация, Kazinform рассказал директор Института исследований Казахстана Чжэцзянского университета финансов и экономики, профессор Юй Мухон.

— Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шанхай на встрече с руководителями высокотехнологичных компаний Китая заявил, что Казахстан заинтересован в совместной разработке технологий и создании исследовательских центров. По каким результатам можно будет судить, что отношения действительно переходят к экономике знаний?

— Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Шанхай имеет важное стратегическое значение, поскольку помогает согласовать долгосрочные приоритеты модернизации Казахстана и Китая. Высокий уровень политического доверия должен получить конкретное содержание в производстве, науке и подготовке кадров. Главное изменение заключается в переходе от традиционной торговли к цифровой экономике, новой энергетике, современному машиностроению, интеллектуальной логистике и глубокой переработке ресурсов. Эти направления создают более высокую добавленную стоимость и требуют постоянного обмена знаниями.

Оценивать результат следует не только по числу подписанных документов. Более важны количество совместных лабораторий, доля казахстанских специалистов в проектах, число локализованных решений и появление новых компаний вокруг крупных технологических платформ. Курс Президента Токаева задает правильную логику: государственные договоренности должны вести к совместным исследованиям, затем к практическим разработкам и подготовке специалистов. Такой подход позволяет превратить внешнее сотрудничество в источник внутренних компетенций и укрепить способность Казахстана самостоятельно развивать современные технологии.

— Data Center Valley должен объединить вычислительные мощности, лаборатории, образование и стартапы. Какие четыре группы китайских технологий наиболее востребованы Казахстаном и как избежать зависимости от готовых решений?

— Первая группа связана с государственными облачными системами и цифровым управлением городами. Такие решения могут повысить качество государственных услуг и сделать управление транспортом, коммунальной инфраструктурой и городской средой более точным.

Второе направление включает интернет вещей для горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства. Это особенно важно для Казахстана, поскольку цифровые инструменты должны модернизировать реальные сектора экономики.

Третья группа охватывает модульные центры обработки данных и облачные вычисления. Data Center Valley способен укрепить локальную вычислительную инфраструктуру, однако вокруг него необходимо создавать университетские лаборатории, стартапы и команды национальных разработчиков.

Четвертое направление связано с электронной коммерцией, трансграничными платежами и прикладными решениями искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса.

Политика Казахстана по локализации технологий выглядит перспективно. Необходимо адаптировать решения к местному законодательству, регулярно обучать специалистов и создавать совместные площадки для разработки продуктов, рассчитанных на рынок Центральной Азии. Тогда Казахстан получит не только инфраструктуру, но и собственную цифровую экосистему.

— Казахстан два года подряд собирает по 27 млн тонн зерна. Более 200 предприятий уже работают как «умные фермы», еще свыше 650 хозяйств внедряют цифровые решения. Как превратить этот масштаб в рост глубокой переработки?

— Умное сельское хозяйство является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества, поскольку соединяет цифровые технологии с крупной производственной базой Казахстана. Данные о 27 млн тонн зерна показывают, что страна уже обладает масштабом, необходимым для развития агропромышленного комплекса. Теперь задача заключается не только в увеличении урожая, но и в повышении эффективности каждой стадии производства. Спутниковый мониторинг, беспилотники, датчики и точное земледелие помогают рациональнее использовать воду, удобрения, семена и технику.

Однако наибольший экономический эффект возникает тогда, когда цифровизация охватывает всю цепочку: производство, переработку, хранение, контроль качества, логистику и продажу. Казахстанская политика, ориентированная на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствует этой задаче. Китай может предложить технологии автоматизации, цифровой прослеживаемости и управления поставками. Казахстан располагает ресурсной базой и возможностями для расширения экспорта. Сочетание этих преимуществ позволит перейти от экспорта преимущественно сельскохозяйственного сырья к производству готовой продовольственной продукции внутри страны.

— Алатау планируется развивать как цифровой финансовый центр с доступом к экосистеме МФЦА, где зарегистрировано около 6000 компаний из более чем 90 стран. Как сделать эту площадку полезной для малого бизнеса, а не только для крупных инвесторов?

— Опыт провинции Чжэцзян показывает, что технологичная экономика формируется не только вокруг крупных корпораций. Ее устойчивость обеспечивает развитый слой малых и средних предприятий, имеющих доступ к цифровой торговле, финансированию, логистике и внешним рынкам. Масштаб экосистемы МФЦА, объединяющей около 6000 компаний из более чем 90 стран, дает Алатау серьезную стартовую основу. Однако эффект будет зависеть от того, смогут ли местные предприниматели использовать эту инфраструктуру для запуска и расширения бизнеса. Казахстану полезен опыт Чжэцзяна по созданию рыночной среды для малых компаний. Цифровые платежи, электронные торговые площадки, облачные сервисы и логистические платформы снижают стоимость выхода на рынок и облегчают доступ к зарубежным партнерам. Перспективным шагом станет создание постоянных площадок между Казахстаном и китайскими регионами. Они смогут сопоставлять предложения инвесторов с потребностями местных предприятий, помогать в поиске партнеров и сопровождать проекты после подписания документов. Такой подход Президента Токаева позволит сделать Алатау не закрытой территорией для крупного капитала, а центром роста казахстанского предпринимательства и цифровых стартапов.