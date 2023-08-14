От добычи руды до выпуска продукции – новый химзавод ТОО «ЕвроХим-Каратау»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Со строительством нового завода ТОО «ЕвроХим-Каратау» ознакомился в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 августа в Сарысуском районе президент группы компаний «ЕвроХим» Олег Ширяев продемонстрировал главе правительства ход строительства крупного химического комплекса, отметив, что на новом предприятии будут выпускаться высококлассные удобрения мирового уровня.

На базе горнорудного комплекса компанией «ЕвроХим-Каратау» уже налажена добыча фосфоритов до 660 тыс. тонн в год, а также производство фосфоритной муки годовой мощностью 640 тыс. тонн. Сумма инвестиций составила $126 млн.

Производственная мощность в рамках химкомплекса составит не менее 1 млн тонн готовой продукции в год. В проект компания инвестирует свыше $1 млрд и создаст 1 200 дополнительных рабочих мест.

«Комплексные удобрения «ЕвроХим-Каратау» будут содержать азот, фосфор, калий и удовлетворять потребности аграриев во всех минеральных элементах. За счет нашей переработки мы сможем делать продукцию премиальной марки и осуществлять поставку по всему миру», - поделился Олег Ширяев.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заметил, что в Казахстане увеличивают объемы субсидирования аграриев.

«В рамках господдержки крестьян, использования удобрений, повышения производительности в сельском хозяйстве, увеличивается субсидирование. Внутренний рынок у вас будет. Есть и внешний рынок, где наблюдается большой спрос на минеральные удобрения, цены хорошо растут. Перспективы хорошие. Всё, что вы говорили о необходимой поддержке со стороны правительства, вы получите. Все вопросы решаемы», - отметил глава правительства.

Что касается перспектив для Жамбылской области, то здесь новое производство даст большой импульс развитию региона, поделился Олег Ширяев.

«Создаем новые рабочие места, будет востребованность новых профессий, учебная подготовка, чтобы максимально количество персонала мы могли принять на наши предприятия. Мы в этом заинтересованы, так как видим большую пользу для региона в плане развития индустрии, налогов, социальной инфраструктуры и человеческого фактора», - сказал он.

Касательно социального аспекта развития предприятия, президент группы компаний «ЕвроХим» заверил в намерениях компании создать работникам хорошие условия труда и социальную защищенность.

«Наш социальный пакет универсален по всей компании, - отметил он. - Ни для одной локации, будь то Бразилия, Европа, Казахстан или Россия, не делаем исключений. Наши сотрудники застрахованы. Многое делаем для развития спорта, есть конкурентные зарплаты и большое программное обучение, позволяющее расти внутри компании. Сейчас в компании спрос на высококвалифицированные кадры, которые получают развитие из внутренних ресурсов. Этим будет этим заниматься корпоративный университет. Очень важный аспект – безопасность наших сотрудников, которые должны работать с применением хороших средств защиты и в условиях, которые не повлияют отрицательно на здоровье».

На вопрос корреспондента МИА «Казинформ» о производстве побочных продуктов, президент группы компаний «ЕвроХим» ответил, что новый завод будет производить два основных побочных индустриальных продукта.

«Это серная кислота, которая крайне востребована в Казахстане. Уже есть предварительные договоренности по ее сбыту. Второе – мы смотрим возможности взаимодействия со строительными компаниями, потому что одним из побочных продуктов будет гипс высокой очистки, который можно использовать при производстве панелей и сухих строительных смесей, это высококлассный продукт, экологически чистый и востребованный в строительной индустрии», - сказал Олег Ширяев.

Отметим, что в целом проект по строительству нового завода способствует увеличению экспортного потенциала Казахстана, повышению продовольственной безопасности, развитию сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Осуществится запуск инновационного высокотехнологичного производства, не имеющего аналогов в мире.

Компания Еврохим присутствует в Казахстане с 2008 года, когда приобрела государственный пакет акций АО «Сары-Тас». На тот момент завод простаивал уже 15 лет. Компанией были выплачены все имеющиеся задолженности, налоги и пенсионные отчисления, рабочие смогли получить заработную плату.

Сегодня компания на регулярной основе направляет средства на благотворительность. Сумма благотворительных взносов превысила 300 млн тенге. Средства идут на помощь, как жителям региона, так и всей республики. В частности, ЕвроХим направил средства на помощь в ликвидации последствий взрывов в Арыси (38 млн тенге), пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области (10 млн), оснащение мебелью, оборудованием школ, реабилитационных центров, больниц и других учреждений Сарысуского района.

Кроме того, предприятие выплачивает социальные отчисления на развитие региона и его инфраструктуры. На сегодняшний день сумма соцотчислений составляет 6,1 млрд тенге.