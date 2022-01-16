От диалога между властью и гражданами страны зависит политическая стабильность РК – Ольга Булавкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оценивая масштабы январских событий важно оперативно и своевременно предоставлять достоверную информацию для населения не давая ни малейших поводов для искажения подлинности произошедшего. От постоянного диалога между властью и гражданами страны зависит политическая стабильность Казахстана. Таким мнением поделилась депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

«История современного Казахстана пополнилась фактами проявления терроризма, направленного на подрыв конституционного строя и дестабилизацию всей государственной системы в стране. С целью формирования антитеррористических ценностей в обществе необходимо снова и снова возвращаться к тем страшным январским событиям, когда мирные митинги переросли в террористические атаки преступных группировок, которые с особой жестокостью убивали и уничтожали все на своем пути.

С первых дней Президент страны Касым-Жомарт Токаев открыто говорит о происходящих событиях в стране, о последствиях террористических действий, направленных на захват зданий региональных властей, правоохранительных органов, следственных изоляторов, стратегических объектов, банков, телевышки и телеканалов. И на брифинге Генеральная прокуратура озвучила количество погибших и пострадавших в ходе массовых беспорядков. Пострадали 4,5 тысячи человек, 225 – погибли. В числе погибших 19 полицейских и военных - молодых ребят, выполнявших свой воинский долг. Погибли мирные жители, дети… Среди погибших есть и террористы. Возбуждено 546 уголовных дел, из них по факту терроризма - 43. В столкновениях с полицией только в Алматы участвовало около 20 тысяч человек, не говоря уже о других регионах.

Оценивая масштабы январских событий важно оперативно и своевременно предоставлять достоверную информацию для населения не давая ни малейших поводов для искажения подлинности произошедшего. Только от постоянного диалога между властью и гражданами страны зависит политическая стабильность Казахстана», - резюмировала сенатор.

Напомним, вчера в Генеральной прокуратуре озвучили полную хронологию массовых беспорядков в стране. В Генеральной прокуратуре также назвали точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек.

Фото: vku.edu.kz