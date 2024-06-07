От чистого воздуха в бутылках до полного запрета пиротехники: прогресс Китая в борьбе за «голубое небо»

В начале 2010-х годов заголовки ведущих иностранных и китайских СМИ нередко пестрели сообщениями о том, что столицу Китая вновь «окутал густой смог», показатели содержания в атмосфере мелких твердых частиц представляют «серьезную угрозу для здоровья населения», вплоть до объявления «красного» наивысшего уровня экологической тревоги в связи с загрязнением воздуха в Пекине. Как власти китайской столицы боролись за чистоту воздуха, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Почасовой мониторинг качества воздуха

В конце 2011 года в Китае развернулась кампания за реформу системы метеонаблюдений, которая получила широкий общественный резонанс. Столичные жители пользовались информацией посольства США в Пекине, которое публиковало в Интернете данные о показателе PM2,5, и порой прогнозы американского диппредставительства сильно разнились с официальными данными Пекина.

Накануне празднования Нового года по лунному календарю (так называемый Чуньцзе - Праздник Весны – прим. ред.) в январе 2012 года власти Пекина приступили к публикации данных о загрязнении атмосферы в китайской столице. Принятые тогда мэрией меры - это ответ на сомнения и недоверие пекинцев в тот период по поводу достоверности официально публикуемых сведений об уровне загрязнения воздуха в столице. С января 2012 года пекинский центр мониторинга окружающей среды стал ежечасно публиковать данные оценки качества воздуха по стандарту PM2,5. Ранее в Пекине для измерения качества воздуха использовался стандарт РМ10.

По сообщению агентства Xinhua, в 2012 году около 60% PM2.5 в Пекине происходил от сжигания угля, автомобильного топлива, промышленного использования топлива и других процессов горения, 23% - от пыли, 17% - от использования растворителей и других факторов.

В дни сильного загрязнения воздуха для жителей Пекина вводились ограничения – приостанавливалась работа детских садов и школ, жителям города не рекомендовалось выходить на улицу, вводилось поочередное ограничение движения автомобилей с четными и нечетными номерами, прекращались строительные работы. Защитные маски на лицах стали практически непременным атрибутом внешнего вида пекинцев.

Фото: WANG ZHAO

Иногда самая высокая концентрация PM2,5 в реальном времени в некоторых местах Пекина превышала 900 микрограммов. Концентрация этого вида загрязняющих веществ, которые могут попадать непосредственно в альвеолы человека в течение длительного времени, настолько высока, что ее можно охарактеризовать как «шокирующую», делились своими оценками китайские экологи в СМИ в тот период.

Свежий воздух в бутылках стал самым процветающим бизнесом в Пекине

Свежий воздух в бутылках, предлагаемый примерно полудюжиной интернет-магазинов, стал «процветающим бизнесом», поскольку жители борются «с удушливым смогом» в северных районах страны этой зимой, сообщала гонконгское издание SCMP со ссылкой на Beijing Youth Daily в 2016 году.

В сообщении говорилось, что ритейлеры продают «воздух» из Новой Зеландии и Канады в баллонах. К ним даже прилагаются маски для дыхания. Так, 7,7-литровый баллон «чистого воздуха из Новой Зеландии, разлитого вручную, не загрязненного и богатого кислородом» продавался по 219 юаней (около $30) за баллон.

Олимпийский парк и лыжный трамплин вместо завода

Начиная с 1998 года, власти Пекина постоянно принимали меры по борьбе с загрязнением воздуха. До и после подготовки к Олимпийским играм 2008 года в Пекине были предприняты значительные усилия в этом направлении - переезд крупнейшего металлургического столичного завода «Шоуган» - стал большим событием для жителей китайской столицы. Накануне зимней Олимпиады 2022 года в Пекине на территории бывшего завода создали зимний Олимпийский парк и построили лыжный трамплин.

Фото: wikipedia.org

В то же время, на Хэбэй, географически близкий к Пекину регион, приходилось 1/4 производства стали в стране и здесь были расположены множество крупных угольных шахт. К примеру, в городе Шицзячжуан, административном центре провинции Хэбэй, общее потребление угля возросло с 15 млн тонн в 2000 году до 61 млн тонн в 2012 году.

Облака смога, которые сгущались над Пекином в зимний период в 2010-х годах, также были связаны с деятельностью металлургических заводов в этой провинции. Впоследствии региональные власти стали поступательно сокращать производственные мощности металлургической отрасли провинции Хэбэй.

Китайский план борьбы с загрязнением воздуха

Директор Пекинского института общественных и экологических исследований Ма Цзюнь в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform рассказал, что после мониторинга и почасовой публикации данных о PM2.5 в 2013 году в Китае был принят «План действий по предотвращению и борьбе с загрязнением воздуха».

В документе предлагалось усилить комплексное управление и сократить выбросы различных загрязнителей; в полной мере использовать роль рыночного механизма и усовершенствовать экологическую и экономическую политику; усовершенствовать систему законов и правил и строго контролировать и управлять в соответствии с законом; уточнить обязанности правительства, предприятий и населения и мобилизовать все общество на участие в охране окружающей среды.

- Сокращение выбросов загрязняющих веществ привело к значительному улучшению качества воздуха. С 2013 по 2023 год средняя концентрация PM2.5 в крупных городах Китая снизилась более чем на 50 %, а в Пекине концентрация PM2.5 упала с 89,5 мкг/м³ до 32 мкг/м³, - резюмировал он.

В последние годы в борьбе с городским смогом власти Пекина ужесточили нормы автомобильных выхлопов. Согласно статистике, к концу 2023 года количество транспортных средств превысило 7,5 млн единиц с ростом на 6,8% по сравнению с 2022 годом. По сравнению с 2000 годом, за 23 года, количество автомобилей в китайской столице увеличилось на 6 млн единиц.

Фото: rti.org.tw

В Пекине также поощряется перевод личного и общественного транспорта на альтернативные виды топлива. Большинство автобусов и такси муниципального транспортного парка уже имеют электродвигатели. Жителям китайской столицы, приобретающим электромобили, предоставляются льготы. Госсовет КНР в июле 2023 года продлил действие льготной налоговой политики на покупку транспортных средств на новых источниках энергии до конца 2027 года. В период 2024-2025 годы покупатели электромобилей будут освобождены от уплаты соответствующего налога на сумму до $4,2 тысяч.

Полный запрет на пиротехнику в столице

С 2022 года власти Пекина ввели полный запрет на использование фейерверков, петард и другой пиротехники на территории всего города. Это правило также распространяется и в новогодние праздники. В китайской столице больше не будут открываться торговые точки по продаже пиротехники.

Между тем, битва за «голубое небо» в Китае продолжается. После десятилетней борьбы выбросы основных загрязнителей воздуха в Китае удалось существенно сократить, а качество воздуха значительно улучшилось. В то же время среднегодовая концентрация мелких твердых частиц в КНР все еще высока по сравнению с Европой и США.

В «Мнениях Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета о всестороннем содействии строительству прекрасного Китая», опубликованных в январе этого года, подчеркивается, что к 2035 году концентрация мелких частиц по всей стране должна снизиться до уровня менее 25 микрограммов на кубический метр.