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От чего зависит сумма налога на транспорт

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Марта 2021, 14:48
От чего зависит сумма налога на транспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как начисляются налоги на транспортные средства, и от чего зависит сумма налога? Об этом рассказал директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Азамат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Налог на транспортные средства начисляется на основании сведений уполномоченных органов. В данном случае Комитетом административной полиции. Сведения поступают в режиме онлайн. Есть интеграция», - пояснил спикер.

По его словам, сумма налога зависит от применяемой ставки налога.

«Для легковых автомобилей ставка зависит от объема двигателя, а для грузовых зависит от грузоподъемности, для автобуса – от количества посадочных мест. Для мотоциклов налог на транспорт зависит от мощности двигателя», - пояснил Азамат Садыков.


Транспорт   Минфин РК   Общество   Налоги  
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