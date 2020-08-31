От чего зависит качество онлайн обучения, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, от чего зависит качество онлайн обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели большой анализ по итогам 4 четверти, сейчас мы также проводим аналитическую работу. Нельзя сказать, что онлайн обучение, с учетом того, что у нас отсутствует культура обучения в режиме онлайн, достаточные возможности и т.д., сравнивать онлайн обучение с традиционным обучением для детей не приходится. Наша задача – нивелировать всю эту разницу, сделать так, чтобы при вынужденном дистанционном обучении, качество обучения не снизилось», - заявил Асхат Аймагамбетов во время своего посещения школы-лицея №73 в городе Нур-Султане.

По его словам, педагоги сами ждут, когда обучение можно будет проводить в традиционном формате.

«Конечно, все мы предпочитаем традиционное обучение, и это аксиома. Мы все с нетерпением ждем, когда откроем все школы. Но мы пока не можем себе этого позволить. Мы должны, как законопослушные граждане, слушать те приказы и постановления, которые принимает главный санитарный врач, потому что во главу угла ставится на сегодняшний день вопрос безопасности жизни и здоровья, как детей, так и педагогов. Поэтому наше дело - исходя из всех этих возможностей и трудностей, создать необходимые условия для того, чтобы дети обучались», - отметил министр.

Главу МОН также спросили о возможном ухудшении знаний из-за онлайн формата.

«Что касается возможности ухудшения знаний, это зависит от педагога. Это зависит от готовности. Вы спросили о разнице между селами и городом, есть случаи, когда наоборот дети стали учиться гораздо успешнее. Потому что есть и случаи, когда недостаточно педагогов, когда один педагог ведет 4-5 предметов. И в некоторых случаях дистанционное обучение наоборот давало им дополнительные возможности, и успеваемость повышалась. Есть и такие случаи, когда успеваемость падала. Поэтому все это зависит от педагога, от определенных навыков и от организации этого процесса. При правильной организации этой работы, думаю, мы нивелируем большую разницу между онлайн обучением и традиционным форматом, насколько это возможно», - заверил спикер.