От чего зависит аварийность на дорогах, рассказали в полиции Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Елжан Чупеков рассказал механизм изучения аварийности дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аварийность на дорогах столицы зачастую зависит от комплекса мероприятий по устройству светофоров, видимости дорожных знаков и разметки. Изучается не только комплексно, но и локально отдельные участки», - сообщил Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

При этом производится полный сбор информации:

- количество и причины ДТП,

- обследование участка и геометрические параметры,

- изучение материалов ДТП,

- опрос участников ДТП.

«Только после этого принимается решение по изменению организации дорожного движения», - подчеркнул спикер.

Е. Чупеков привел примеры:

- перекресток Богенбай батыра – Республики геометрически большой, пересечение двух 8-полосных магистралей. Причина аварий - невыполнение водителями требований ПДД 13.5 (при повороте налево или развороте водитель т/с обязан уступить дорогу т/с, движущимся со встречного направления). Ввиду большой интенсивности на участке принято решение применить оптимальный режим работы светофора – режим успокоения движения. То есть, в обоих направлениях для всех участников дорожного движения на секунду загорается красный сигнал светофора. После внедрения этого количество ДТП на данном участке снижено в два раза.

- перекресток Жанибек Керей хандары – Акмешит замечен рост количества наездов на пешеходов. Установлено, что требуется изменение режима работы светофора (для пешеходов определен минимальный цикл). По результату изучений изменен режим светофора, отменены левый поворот в сторону улицы Туркестан и разворот для транспорта.

Ранее сообщалось, что ряд технических моментов внедрен в работу светофоров столицы для повышения уровня безопасности на дорогах.