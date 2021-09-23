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    15:31, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    От чего зависит аварийность на дорогах, рассказали в полиции Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Елжан Чупеков рассказал механизм изучения аварийности дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аварийность на дорогах столицы зачастую зависит от комплекса мероприятий по устройству светофоров, видимости дорожных знаков и разметки. Изучается не только комплексно, но и локально отдельные участки», - сообщил Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

    При этом производится полный сбор информации:

    - количество и причины ДТП,

    - обследование участка и геометрические параметры,

    - изучение материалов ДТП,

    - опрос участников ДТП.

    «Только после этого принимается решение по изменению организации дорожного движения», - подчеркнул спикер.

    Е. Чупеков привел примеры:

    - перекресток Богенбай батыра – Республики геометрически большой, пересечение двух 8-полосных магистралей. Причина аварий - невыполнение водителями требований ПДД 13.5 (при повороте налево или развороте водитель т/с обязан уступить дорогу т/с, движущимся со встречного направления). Ввиду большой интенсивности на участке принято решение применить оптимальный режим работы светофора – режим успокоения движения. То есть, в обоих направлениях для всех участников дорожного движения на секунду загорается красный сигнал светофора. После внедрения этого количество ДТП на данном участке снижено в два раза.

    - перекресток Жанибек Керей хандары – Акмешит замечен рост количества наездов на пешеходов. Установлено, что требуется изменение режима работы светофора (для пешеходов определен минимальный цикл). По результату изучений изменен режим светофора, отменены левый поворот в сторону улицы Туркестан и разворот для транспорта.

    Ранее сообщалось, что ряд технических моментов внедрен в работу светофоров столицы для повышения уровня безопасности на дорогах.


    Теги:
    МВД РК Дороги ДТП Транспорт Астана Правоохранительные органы
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