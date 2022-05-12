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От болезней системы кровообращения скончались более 200 жителей СКО
12 Мая 2022 13:09

От болезней системы кровообращения скончались более 200 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области скринингу на болезни системы кровообращения подлежат более 47 тыс. человек. Из них около 20% прошли обследование. Свыше 300 человек поставили на учет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы кардиологического центра, за два месяца в регионе от болезней системы кровообращения скончались 206 человек.

«Артериальная гипертония – понятие собирательное. В общем случае это повышенное артериальное давление, которое может быть свидетельством наличия большого числа заболеваний. Артериальная гипертензия развивается достаточно медленно, зачастую незаметно. Прежде всего, заболевание может говорить о болезни почек и их артерий. Возможно - при болезни щитовидной железы, когда выработка ее гормонов увеличивается. Кроме того, повышенное артериальное давление вызывают и болезни сердца. Если же нет заболеваний, которые повлекли за собой гипертензию, то, скорее всего, человек страдает гипертонической болезнью. В этом случае первопричина - в наследственной предрасположенности к заболеванию», - пояснила заведующий 1-м кардиологическим отделением Елена Донова.

По словам врача, опасность гипертонической болезни в том, что происходит постоянный спазм сосудов. В результате к мозгу, почкам и сердцу поступает недостаточно крови. При повышенном спазме кровь по артериям вообще перестает идти. Это может нарушить кровообращение и вызвать инсульт или инфаркт миокарда.

«Под артериальной гипертензией понимают повышение артериального давления свыше 140 и 90 мм рт. ст. При отсутствии лечения гипертоническая болезнь приводит к увеличению риска возникновения ишемической болезни сердца, инсультов, поражения почек, увеличению общей смертности. Как и любое хроническое прогрессирующее заболевание ее легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика гипертонии, особенно для людей с отягощенной наследственностью, является задачей первой необходимости», - подчеркнула Е. Донова.


Автор:
Корреспондент

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