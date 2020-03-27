Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

От банков потребовали упростить получение поддержки в связи с введением ЧП

Автор:  
Данияр Дауталиев
27 Марта 2020, 10:58
От банков потребовали упростить получение поддержки в связи с введением ЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка провело онлайн-встречу с участниками финансового рынка по реализации мер поддержки населения и бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регулятор обратился к представителям финансовых институтов с требованием правильного толкования постановления правления Агентства «О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения».

«По словам представителя Агентства, поступают многочисленные жалобы от заемщиков о произвольном толковании документа банками второго уровня и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, которое противоречит принятым мерам поддержки заемщиков. В частности, банки и микрофинансовые организации требуют от заемщиков большой перечень документов, которые невозможно собрать в условиях чрезвычайного положения. Агентство обратилось с требованием к финансовым институтам упростить перечень документов для получения мер поддержки в связи с введением чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.

В своих обращениях в Агентство заемщики также указывают, что ломбарды отказываются применять действие постановления. Согласно постановлению, применяемые меры поддержки относятся к банкам второго уровня, микрофинансовым организациям, ломбардам и онлайн-кредиторам, банкам, находящимся в процессе ликвидации, и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.

Кроме этого, анализ обращений заемщиков показал, что финансовые организации не применяют отсрочку платежей для физических лиц. Меры поддержки применяются как к физическим лицам, так и к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса.

Среди других обращений заемщики отмечают, что финансовые организации требуют личного присутствия для подачи заявления о применении мер поддержки.

В то же время Агентство напоминает о взаимодействии с заемщиками для реализации указанных мер, максимально в дистанционной форме для удобства населения и бизнеса. При этом ни физическим лицам, ни представителям бизнеса не нужно приходить в отделения банка или организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность.

«Напоминаем, что во избежание скопления большого количества людей в финансовых учреждениях организованы онлайн-записи клиентов, все услуги можно получить через электронную почту, систему «банк-клиент», интернет-ресурс организации, мобильное приложение и другие средства связи», - отметили в Агентстве.

В обращениях заемщиков также указывается, что банки второго уровня называют разные даты применения мер поддержки. Представители Агентства пояснили, что приостановление начисления штрафов, пени и предоставление отсрочки платежей по займам применяются для физических и юридических лиц с 16 марта 2020 г.

Агентство акцентировало внимание на недопустимость волокиты и необходимость придерживаться 5-дневного срока рассмотрения заявлений от заемщиков.

Кроме того проводится постоянный мониторинг обращений граждан по реализации мер по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес в связи с коронавирусом. Уже поступило более 1000 обращений, которые будут в обязательном порядке рассмотрены, а к нарушителям реализации постановления будут применены меры надзорного реагирования.


Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев