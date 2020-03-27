От банков потребовали упростить получение поддержки в связи с введением ЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка провело онлайн-встречу с участниками финансового рынка по реализации мер поддержки населения и бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регулятор обратился к представителям финансовых институтов с требованием правильного толкования постановления правления Агентства «О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения».

«По словам представителя Агентства, поступают многочисленные жалобы от заемщиков о произвольном толковании документа банками второго уровня и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, которое противоречит принятым мерам поддержки заемщиков. В частности, банки и микрофинансовые организации требуют от заемщиков большой перечень документов, которые невозможно собрать в условиях чрезвычайного положения. Агентство обратилось с требованием к финансовым институтам упростить перечень документов для получения мер поддержки в связи с введением чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.

В своих обращениях в Агентство заемщики также указывают, что ломбарды отказываются применять действие постановления. Согласно постановлению, применяемые меры поддержки относятся к банкам второго уровня, микрофинансовым организациям, ломбардам и онлайн-кредиторам, банкам, находящимся в процессе ликвидации, и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.

Кроме этого, анализ обращений заемщиков показал, что финансовые организации не применяют отсрочку платежей для физических лиц. Меры поддержки применяются как к физическим лицам, так и к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса.

Среди других обращений заемщики отмечают, что финансовые организации требуют личного присутствия для подачи заявления о применении мер поддержки.

В то же время Агентство напоминает о взаимодействии с заемщиками для реализации указанных мер, максимально в дистанционной форме для удобства населения и бизнеса. При этом ни физическим лицам, ни представителям бизнеса не нужно приходить в отделения банка или организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность.

«Напоминаем, что во избежание скопления большого количества людей в финансовых учреждениях организованы онлайн-записи клиентов, все услуги можно получить через электронную почту, систему «банк-клиент», интернет-ресурс организации, мобильное приложение и другие средства связи», - отметили в Агентстве.

В обращениях заемщиков также указывается, что банки второго уровня называют разные даты применения мер поддержки. Представители Агентства пояснили, что приостановление начисления штрафов, пени и предоставление отсрочки платежей по займам применяются для физических и юридических лиц с 16 марта 2020 г.

Агентство акцентировало внимание на недопустимость волокиты и необходимость придерживаться 5-дневного срока рассмотрения заявлений от заемщиков.

Кроме того проводится постоянный мониторинг обращений граждан по реализации мер по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес в связи с коронавирусом. Уже поступило более 1000 обращений, которые будут в обязательном порядке рассмотрены, а к нарушителям реализации постановления будут применены меры надзорного реагирования.