От айфона до миллиона: как павлодарцев мотивируют на прививку от коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе надеются, что к осени у жителей сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Для этого поставить прививку нужно более 450 тысячам человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Вакцинировать от COVID-19 павлодарцев начали в феврале. Первыми предлагать «плюшки» вакцинированным жителям региона решили местные предприниматели. Сначала розыгрыш миллиона запустил ресторатор Айдар Курумбаев. Он объяснял: из-за пандемии страдают бизнес и здоровье казахстанцев, а вернуться к прежней жизни поможет только коллективный иммунитет.

Специалисты подсчитали, что коллективный иммунитет в регионе сформируется, если от коронавируса провакцинируются как минимум 60% жителей – более 450 тысяч человек. По данным областного управления здравоохранения, пока оба компонента вакцины получили 185 754 человека. Чтобы коллективный иммунитет сформировался быстрее, предприниматели предложили поощрять тех, кто сделает прививку от ковида.

Параллельно с запуском первого розыгрыша в регионе ускорились темпы вакцинации. По данным управления здравоохранения, в день за прививкой в поликлиники приходили до шести тысяч человек.

Эстафету с розыгрышами от павлодарского ресторатора приняли другие предприниматели. Условия те же: нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции, заполнить анкету и опустить её в специальный ящик около прививочного кабинета.

В Павлодаре миллион тенге и 500 тысяч предлагала предпринимательница Нургуль Айгожина, миллион – Джамиля Ерназарова и дважды – бизнесмен Алеко Гаглоев. Победителей определяли через лототрон, имена объявляли во время прямых эфиров на страницах организаторов розыгрыша в Instagram.

По словам павлодарцев, за прививкой они приходят не ради призов, хотя это и дополнительный бонус. Кто-то из горожан потерял близких из-за коронавируса, после чего решил обезопасить родных и себя.

Приз за прививку объявлял и торгово-развлекательный центр «Batyr mall». Акция продолжается со 2 июля, финальный розыгрыш состоится 1 сентября в прямом эфире на странице ТРЦ в Instagram. Покупателям нужно поставить прививку в пункте вакцинации в «Batyr mall» и заполнить купон. Участникам акции обещают ценные призы.

В павлодарских больницах вакцинированные горожане могли получить бесплатную консультацию в онкоцентре, у офтальмолога или пройти лечение в галокамере.

Подарки готовы вручать и в павлодарских вузах. В Торайгыров университете вакцинированные преподаватели могут выиграть абонементы в спортивно-оздоровительный комплекс, получить дополнительные дни к отпуску. Среди студентов разыгрывают путёвки в столицу, в оздоровительный лагерь и санаторий, абонементы в фитнес-зал, скидку на проживание в общежитии на год и сертификат на iPhone 12.

Приблизиться к коллективному иммунитету к COVID-19 стараются не только в областном центре. В Экибастузе акцию запускали в городских поликлиниках. Вакцинированные могли выиграть по сто тысяч тенге. В Аксу после прививки горожане участвовали в розыгрыше IPhone 12 Pro, денежных и товарных сертификатов, бытовой техники.

В Теренколе среди вакцинированных сельчан решили разыграть аксессуары для смартфонов и бытовую технику, спортивный велосипед. Ценные подарки вручали жителям шести актогайских сельских округов после первого компонента вакцины от коронавируса, призовой фонд составлял по 50 тысяч тенге для каждого округа.

В Майском районе сельчане, которые поставили оба компонента вакцины от COVID-19, могли месяц не платить за водоснабжение. Несовершеннолетним абитуриентам, чьи родители поставили прививку, предлагали бесплатно пройти медобследование. Такую же акцию организовали для выпускников, которые провакцинировались.

Призы разыгрывают и в Иртышском районе. Вакцинированным сельчанам дарят бытовую технику и смартфоны.

По последним данным, в Павлодарской области первый компонент вакцины поставили 238 056 человек, из них более 198 тысяч выбрали российский «Спутник V». Как сообщили в УЗО, в регионе в целом снизились темпы вакцинации, в день за прививкой приходят до двух тысяч человек. В прививочных кабинетах региона доступны два вида вакцин от COVID-19 – российский «Спутник V» и казахстанский QazVac.