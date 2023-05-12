От аптечной наркомании больше страдают подростки, чем взрослые – управление здравоохранения Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице количество наркозависимых уменьшилось на 7,8%. Об этом на заседании городского маслихата сообщил и.о. руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Берик Кайкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, определить, употребляет ли человек наркотические вещества, можно, сдав тест на наркотики. При этом стоит помнить, что тест делается добровольно, а принудительное лечение наркомана разрешено только по решению суда. Как показывает практика, из-за высокой доступности медикаментов, от аптечной наркомании больше страдают подростки, чем взрослые люди.

«В текущем году общее количество лиц с зависимостью от наркотиков – 1096, а в прошлом году – 1189. Мы видим снижение на 7,8%. Количество лиц, выявленных впервые с зависимостью от наркотиков – 51, в прошлом году – 60, а общее количество лиц с зависимостью от опиоидов – 530, в прошлом году – 658. Лиц, употребляющих трамадол, – 283 пациента, а в прошлом году – 245. По статистике, общее количество лиц, выявленных с наркопатологией – 279, в прошлом году – 335, то есть, можно заметить снижение на 16,5%», - сказал Берик Кайкенов.

Он также отметил, в каждую декаду проводится сверка с ДП города. По итогам было определено, что с начала года количество лиц, доставленных на медицинское освидетельствование с установлением факта употребления наркотических веществ, – 378 человек. Умерших от передозировки наркотическими средствами в этом году нет.

Ранее сообщалось, что с начала года к ответственности привлечены руководители четырех столичных аптек за нарушение при отпуске сильнодействующих средств.