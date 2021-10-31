От алкоголя отказались жители десяти сел в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители десяти сел в Жанааркинском районе Карагандинской области отказались от алкоголя. Таким образом они хотят показать плюсы трезвой жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такую идею инициировали активисты одного из сел. Многие жители поддержали их начинание. Проект они назвали «Ішімдіксіз ауыл» («Трезвое село»).

Главной целью проекта является не запретить употребление алкогольных напитков, а показать прелести трезвой жизни. Отучить сельчан от пагубной привычки активисты хотят, привлекая их к разнообразным мероприятиям. А также убедить их больше времени уделять общению с домочадцами и таким образом подавать другим пример.

В проекте принимают участие десяти сел Жанааркинского района. Многие хозяева магазинов даже отказались от лицензии на продажу алкогольных напитков. З аставлять местных предпринимателей убрать с витрин спиртное акимат не может по правовым причинам. Однако участники проекта призывают их поддержать данную инициативу.

Надо отметить, что все это делается на добровольной основе. Никто не будет следить за жителями села во время праздников и семейных мероприятий. Каждый сам вправе выбирать свой путь, считают организаторы проекта.

​



