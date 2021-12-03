От 9 до 18 лет тюрьмы: ОПГ наркоторговцев осудили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – ОПГ наркоторговцев осудили в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Павлодарской области вынесен приговор в отношении членов организованной преступной группы, наладивших сбыт в ряде городов Казахстана сильнодействующих синтетических наркотиков через Telegram и нескольких автоматизированных интернет-ботов.

Члены ОПГ приговорены к длительным срокам лишения свободы. Лидер и организатор осужден на 18 лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса: за создание организованной преступной группы и незаконный сбыт наркотиков, совершенный в группе.

Два члена ОПГ приговорены судом к 16 годам лишения свободы. Один из преступников осужден к девяти годам лишения свободы. Здесь судом были учтены его раскаяние и оказание активного содействия при раскрытии и расследовании преступлений. Наказание они будут отбывать в учреждениях максимальной безопасности.

Свою «трудовую» деятельность организатор преступной группы начал в Петропавловске. Затем, переехав в Павлодар, решил поставить наркоторговлю на более масштабный уровень. Создал интернет-магазин, стал собирать команду единомышленников, рассылая в интернете анонимные объявления о высокооплачиваемой работе. Разработал маркетинговый план, искал возможности расширить свое участие в сбыте наркотиков и в других городах – Экибастузе, Семее и Нур-Султане. Сформировал устойчивую преступную группу, занимавшуюся перевозкой и сбытом наркотиков. Каждый выполнял свои задачи: перевозка крупных партий наркотиков; расфасовка и закладка синтетики; администрирование интернет-магазина и реклама запрещенных веществ. Организатор взял на себя функции координации работы «персонала», выбора безопасных маршрутов для перевозки наркотиков и районов их закладки.

За время работы магазина практически все члены ОПГ пристрастились к наркотикам.

Деятельность ОПГ была пресечена в начале текущего года, когда на вокзале города Семея был задержан перевозчик наркотиков, у которого изъято 350 гр «альфа PVP». Он дал признательные показания и рассказал, что после закладки наркотиков в Семее, он с этой же целью должен был ехать в Павлодар и Экибастуз.

В ходе разработки преступных связей задержанного, оперативники вышли на остальных членов наркогруппы. Операция по задержанию была проведена очень быстро, преступники не заподозрили, что находятся под наблюдением и не смогли уничтожить вещественные доказательства.

Всего изъято около 600 гр «синтетики», расфасованной по разовым дозам. Мобильные телефоны, ноутбуки, в которых обнаружена вся история создания организованной преступной группы, подбора персонала, содержалось досье на каждого сотрудника, а также анализ работоспособности каждого из них, электронные кошельки и переводы денежные переводы, а главное, была остановлена автоматизированная продажа закладок посредством чат-ботов. Ликвидировано 47 закладок в Семее и Павлодаре.

С 2020 года наркопреступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных систем, отнесены к категории тяжких и особо тяжких с установлением длительных сроков лишения свободы. В частности, за сбыт наркотиков законодательством предусмотрено лишение свободы от пяти до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Предельная мера наказания – лишение свободы от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, – применятся за сбыт, совершенный преступной группой, или в организациях образования, или заведомо несовершеннолетнему.