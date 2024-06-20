От 400 до 1000 тенге: сколько казахстанцы готовы платить за десяток яиц

По Казахстану цены на яйца в зависимости от города, магазина и категории сильно отличаются. Выгоднее всего покупать на сельхозярмарках, где за лотками выстраиваются целые очереди. Но не всем этот вариант подходит: не все готовы закупаться впрок или ехать ради десятка яиц на рынок. Проще зайти в супермаркет по дороге с работы, пусть там и дороже. Средняя цена за десяток яиц по Казахстану, по данным Бюро национальной статистики, сегодня составляет 504 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно официальной статистике, самые дешевые яйца первой категории - в Актобе. Средняя цена – 428 тенге.

Меньше 500 тенге просят за десяток яиц не только там, но и в Усть-Каменогорске, Семее, Кокшетау, Петропавловске, Костанае, Павлодаре, Караганде и Атырау.

В Актобе, где, по статистике, самая доступная цена на куриное яйцо, купить их можно за 400-480 тенге. В Усть-Каменогорске и Семее - за 400-500 тенге. Карагандинцам десяток обходится в 480-590 тенге.

В Кокшетау диапазон цен - 400-650 тенге за десяток. Жители Петропавловска отдают за десяток яиц от 400 до 700 тенге.

В Костанае яйца из стабфонда реализуют по 400 тенге, средняя цена в городе – около 500 тенге. Яйцо категории С1 на прилавках представлено по цене от 534 до 552 тенге, «отборку» предлагают за 595-610 тенге. Павлодарцы могут приобрести десяток яиц за 440–640 тенге. Чаще ценник будет в районе 600 тенге.

В Кызылорде яйца стоят 460-470 тенге, в Атырау примерно также - 460-500 тенге.

Чуть дороже платить приходится жителям Туркестана - 515 тенге за десяток. В Шымкенте за десяток яиц у вас попросят 500–630 тенге. Это в среднем. В Уральске – 540 тенге, но можно найти и чуть дешевле. В Жезказгане десяток яиц стоит - 500-800 тенге.

В Таразе, по данным статистиков, средняя цена – 450 тенге. Реальные цифры выше. Чаще встречаются такие цены: яйцо высшей категории - от 780 до 990 тенге, первой категории - 620-680 тенге, второй - 560-600 тенге.

В Конаеве цены начинаются от 550 тенге, домашние яйца предлагают приобрести за 750-1000 тенге. В Актау можно найти десяток яиц за 580-600 тенге. В Талдыкоргане средняя цена за десяток – 600-750 тенге. Это зависит от того, купите вы яйца в магазине или домашние по объявлению.

В Астане средняя цена – 600 тенге за десяток, но в супермаркетах можно найти варианты и за 510 тенге, и за 655 тенге. В Алматы разброс цен тоже немаленький: от 520 до 915 тенге за десяток.

Интересно, что начиная с января в Казахстане произведено уже более 1,8 миллиарда яиц.

Напомним, в начале года вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин успокоил казахстанцев: жители регионов с нехваткой яиц на прилавках не столкнутся. Тогда этот вопрос горячо обсуждался почти на каждой кухне. А все потому, что российская сторона обратилась к Казахстану с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети.

На тот момент в нашей стране насчитывалось 32 птицефабрики яичного направления, 5 по разным причинам простаивали.