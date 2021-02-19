От 4 до 11 лет получили пятеро астанчан за хранение и сбыт героина
Среди них были ранее неоднократно судимые, за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, сообщил исполняющий обязанности начальника Департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.
По его словам, в ходе осмотра у задержанных обнаружено вещество светло-бежевого цвета. Согласно экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «героин» общим весом почти 87 граммов.
«Транспортными полицейскими проведено досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК « Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и ч.3 ст.297 УК РК « Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» .
Решением Специализированного межрайонного следственного суда г.Нур-Султана правонарушители признаны виновными в совершении преступления и приговорены от 4 до 11 лет лишения свободы», - отметил полковник полиции.
Напомним, что с начала года транспортная полиция выявила 77 наркоправонарушений , связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 10 фактов сбыта, 2 хранения в особо крупных размерах и 1 контрабандного провоза наркотических средств.
Из незаконного оборота изъято свыше 13 кг различных наркотических средств.