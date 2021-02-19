От 4 до 11 лет получили пятеро астанчан за хранение и сбыт героина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте была установлена и задержана группа лиц, которые незаконно хранили и сбывали наркотические вещества. Ими оказались 36, 39, 40, 45 и 47-летние жители столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Среди них были ранее неоднократно судимые, за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, сообщил исполняющий обязанности начальника Департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.

По его словам, в ходе осмотра у задержанных обнаружено вещество светло-бежевого цвета. Согласно экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «героин» общим весом почти 87 граммов.

«Транспортными полицейскими проведено досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК « Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и ч.3 ст.297 УК РК « Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» .

Решением Специализированного межрайонного следственного суда г.Нур-Султана правонарушители признаны виновными в совершении преступления и приговорены от 4 до 11 лет лишения свободы», - отметил полковник полиции.

Напомним, что с начала года транспортная полиция выявила 77 наркоправонарушений , связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 10 фактов сбыта, 2 хранения в особо крупных размерах и 1 контрабандного провоза наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято свыше 13 кг различных наркотических средств.



