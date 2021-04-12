НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – От 30 до 300 тысяч тенге могут выплатить казахстанцам за добровольную сдачу оружия. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вопросов материального возмещения, то сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 30 тысяч до 300 тысяч тенге (от 10 до 100 МРП) за каждую единицу», - уточнил Алексей Милюк.

Размеры вознаграждений, по его словам, определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района.

«К примеру, до стократного месячного расчетного показателя или 290 тысяч тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы – предполагается выплата в размере до 100 тысяч тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 90 тысяч тенге», - сообщил Алексей Милюк.

Было отмечено, что при определении размеров выплат Комиссиями учитывается техническое состояние оружия и присваивается соответствующая категория. Всего их – 3.

За оружие, отнесенное к 1 категории, оплата производится из расчета 100% от рекомендуемой стоимости, ко 2-й категории – 70%, к 3-й – 30%.

«К оружию 1 категории относится оружие, не находившееся в эксплуатации, либо исправное, но не утратившее товарного вида. К оружию 2 категории относится оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты, включая локальную маловыраженную коррозию поверхностей деталей, не препятствующих его дальнейшему использованию. Оружия, которые можно восстановить ремонтом, без замены или восстановления основных частей, либо чисткой или смазкой также относятся ко 2-й категории. К оружию 3-й категории относится оружие, непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации вследствие наличия технических неисправностей, ремонт или восстановление которых по техническим или экономическим причинам нецелесообразны. Срок выплаты вознаграждений – 1 месяц», - пояснил Алексей Милюк.

В МВД сообщили, что вознаграждению не подлежат предметы и вещества не признанные согласно заключению эксперта криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как «Зарегистрированное» или «Криминальное» оружие.

«За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию компенсационная выплата не предполагается», - заключил Алексей Милюк.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения.