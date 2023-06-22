Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

От 2,5 до 3 млн тенге могут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Июня 2023, 17:43
От 2,5 до 3 млн тенге могут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно утвержденным Правилам установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь планируемый акт терроризма, казахстанцы смогут получить от 2,5 и более 3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антитеррористический центр.

Указанные суммы выплачиваются в случае, если в отношении виновного лица:

- вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера;

- вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Следственные подразделения органов национальной безопасности Республики Казахстан в течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении права на получение вознаграждения.

В случае если производство по уголовному делу осуществлено органами внутренних дел Республики Казахстан, направление талона-уведомления осуществляется следственными подразделениями органов внутренних дел Республики Казахстан.

О праве на получение вознаграждения лицом, сообщившим информацию, также уведомляется уполномоченное подразделение.


Общество   Терроризм  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее