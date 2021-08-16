От 150 до 200 больных коронавирусом ежедневно госпитализируют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области балансирует на грани пика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из последних в Казахстане Жамбылская область перешла в «красную» зону. Хотя еще пару месяцев назад регион был в благополучной «зеленой» зоне. Но потом состоялся стремительный переход в «желтую» и теперь уже в «красную». А ведь с начала 2021 года ситуацию по коронавирусу в регионе удавалось удерживать в относительно благополучном режиме, благодаря строгому контролю за выполнением санитарно-эпидемиологических норм, обеспечению больниц жизненно необходимыми медикаментами и медоборудованием.

Но буквально месяц назад начался резкий рост заболеваемости и по COVID-19, и по пневмонии.

Что же послужило причиной этого? Ответ находится на поверхности – лето, отдых, расслабленность, пора отпусков, поездок, встреч с друзьями и родственниками, пора семейных торжеств. Социальные сети запестрили историями о том, как мониторинговые группы обнаруживают пышные семейные торжества «за закрытыми дверями», как дружно и весело разбегаются гости, как агрессивно ведут себя по отношению к мониторинговым группам владельцы ресторанов.

Зато после, на больничной койке, люди начинают осмысливать произошедшее и очень сомневаться в необходимости проведения в нынешнее время тоев.

Как, например, 65-летняя жительница Жамбылского района, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии с 76-процентным поражением легких. «Лето – пора свадеб, «ұят болмасын деп», я четыре дня подряд посещала мероприятия, - рассказала она уже при выписке из больницы. - На пятый день у меня поднялась температура и появилась слабость. После того, как мое состояние ухудшилось, вызвала скорую помощь, попала в реанимацию. Спасибо врачам - удалось победить опасный вирус. Прежде чем идти на той, десять раз подумайте о последствиях».

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 случаев смерти от COVID-19. Выздоровели 11 553 человек, причем только за последние три дня прибавилось уже 639 выздоровевших.

«По данным на 15 августа в области зарегистрировано 15 109 случаев заболевания COVID-19, рост за три дня – 500 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1 327. Зарегистрировано 6 395 случаев пневмонии (показатель на 100 тысяч населения 561,6). Только за минувшие сутки выявлено 178 случаев COVID-19 (суточный прирост 1,1%). Что касается пневмонии, то здесь обнадеживает, что сейчас за сутки зафиксирован 21 случай пневмонии (суточный прирост 0,3%), а по данным на 12 августа было 47 заболевших пневмонией», - рассказал Асет Калиев.

«Лидирует» по числу заболевших COVID-19, по словам спикера, город Тараз – 8 605 заболевших. Затем идут Кордайский район –1 557, Шуский – 1 094, Байзакский – 981, Жамбылский – 706, Жуалынский – 415, Меркенский – 371, Рыскуловский – 335, Таласский – 330, Сарысуский район – 273. Самый отдаленный, суровый и малонаселенный район – Мойынкумский стоит последним в этом списке со своими 239 заболевшими.

На прежнем уровне держатся последнюю неделю цифры в 125 заболевших среди призывников и 78 случаев среди приезжих из других областей Казахстана.

«Что касается пневмонии, то здесь также «лидирует» Тараз – 2 046, затем Байзакский – 856, Меркенский – 638, Жуалынский – 552, Жамбылский – 525, Рыскуловский –358, Сарысуский – 373, Таласский – 360, Кордайский районы – 211. В Шуском районе за три дня не зафиксировано ни одного случая пневмонии, что, конечно, радует, - по-прежнему остается 234. А на последнем месте традиционно Мойынкумский район – 153 заболевших пневмонией», - отметил спикер.

Еще два месяца назад, 16 июня этого года, инфекционные стационары в Жамбылской области были заполнены только на 20%. Буквально через месяц инфекционные стационары были заняты уже на 38%, реанимационные койки - на 25%.

Сейчас же, по данным на 15 августа, в стационарах лечатся 2 260 пациентов, заполняемость достигла уже 63%. В том числе в реанимации сейчас находятся 172 человека, заполняемость реанимационных коек увеличилась до 41%.

«11 июля прошлого 2020 года у нас было 1 432 заболевших, из них в реанимации 44. Это был самый пик прошлого года, когда цифры нас ужасали, - рассказывает Асет Калиев. - В этом году самый пик был 9 августа – в два раза больше заболевших! Ежедневный прирост новых случаев сейчас значительно превышает пиковую заболеваемость июля прошлого года. ​О темпах распространения можно судить по итогам последних месяцев. В июле зарегистрировано 2 688 случаев, тогда как только за первые 10 дней августа уже 1 862 новых случая. Буквально в последние дни наметился небольшой спад заболеваемости, но сейчас опять потихоньку цифры растут».

При этом врачи фиксируют, что печальный опыт прошлого 2020 года показал насущную необходимость значительного увеличения коечного фонда в инфекционных стационарах и запасов необходимых лекарств. Ошибки были учтены, поэтому коечный фонд инфекционных стационаров в регионе увеличили до 3 514, реанимационных отделений - до 386. ​

Ежедневная госпитализация в инфекционные стационары Жамбылской области сегодня составляет от 150 до 200 пациентов. Это в два раза превышает пиковую заболеваемость 11 июля 2020 года. В два раза возросло число пациентов, находящихся на стационарном лечении. Тем не менее, недостаток мест, как в прошлом году, не наблюдается. Занятость инфекционных коек возросла до 63%, реанимационных коек до 41%.

«Мы постарались в этом году подготовиться и избежать проблем, остро стоявших в прошлом году с обеспечением лекарственными средствами и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При коронавирусной инфекции, из-за быстрого поражения легких и развития различной степени дыхательной недостаточности, отсутствие кислородной поддержки пациента приводит к летальному исходу. Только потребность в обеспечении пациентов кислородотерапией возросла в этом году с января к июлю на 75%! ​С начала года ежедневное потребление кислорода составляло 7 - 8 тонн, потом 10 - 11 тонн. ​В августе, в связи с резким ростом числа заболевших, ежедневное потребление кислорода достигло уже 14 тонн. Госпитализации пациентов с тяжелым течением и всё возрастающим количеством подключений пациентов к аппаратам ИВЛ в сравнении с пиковой заболеваемостью в июле 2020 года выросла почти в пять раз (с 44 до 173 человек). Однако наши пациенты сегодня полностью обеспечены аппаратами ИВЛ, такого ажиотажа, как в прошлом году, нет», - рассказал спикер.

На достаточном уровне, как заметил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области, находится в этом году и обеспечение пациентов жизненно необходимыми медикаментами, входящими в клинические протоколы лечения. Возросла потребность в таких медикаментах с января к июлю: по антикоагулянтам - клексан, фраксипарин на 96%, гепарин - 88%, антибиотик III поколения широкого спектра действия (цефтриаксон) - 70%, жаропонижающие на 38%.

Другое дело, что подчас отдельные недобросовестные врачи, при наличии всех этих медикаментов, вынуждают родственников пациентов покупать втридорога жизненно важные лекарства, зная наперед, что люди отдадут любые деньги, чтобы спасти своих близких. Об этом жамбылцы последнее время довольно много пишут в социальных сетях. И это остается на совести самих врачей и в поле деятельности правоохранительных органов. Как и выдача «липовых» ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.

«Не следует покупать паспорта вакцинации, - говорит Асет Калиев. - Ведь тем самым человек продолжает нести угрозу всему обществу. Покупка «левого» паспорта вакцинации не только представляет угрозу вашему здоровью, но и сулит серьезные неприятности юридического характера».

Рост числа заболевших ковидом, по мнению врачей, можно остановить только вакцинированием, созданием коллективного иммунитета.

С 1 февраля 2021 года в Жамбылской области стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции. Для жамбылцев доступно несколько видов вакцин: Sinovak, Hayat-Vax, QazVac, «ГамКовидВак» («Спутник V»). В 23 организациях первичной медико-социальной помощи имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах.

«С 1 февраля в область доставлено 16 990 доз отечественной вакцины QazCovid-in на 8 495 человек, 338 910 доз вакцины «Спутник V» для первого компонента и 239 640 доз второго компонента на 30 тысяч человек, 60 тысячи доз Hayat-Vax и 34 тысячи «КоронаВак». С нарастанием 320 606 человек прошли вакцинацию 1-м компонентом, из них 8 078 человек получили отечественную вакцину, 265 564 - «Спутник V» и 29 911 - Hayat-Vax. 17 тысяч вакцинировались «КоронаВак». Это 18 705 (5,8%) медицинских работников, 36 826 (11,4%) работников образовательных учреждений, 18 910 (5,9%) сотрудников специальных органов, 7 192 (2,2%) государственных служащих и 238 973 (74,5%) других лиц. Проведена вакцинация вторым компонентом с нарастанием 243 721 человек. Осложнений после прививок не зарегистрировано. Могут быть побочные действия, но они проходят самостоятельно не требуя медицинского вмешательства. Вакцинация показана всем лицам старше 18 лет, это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Вакцинация использует естественные защитные механизмы организма для борьбы с рядом инфекционных заболеваний и укрепляет нашу иммунную систему», - рассказал Асет Калиев.