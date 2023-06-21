От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подъемные от 1,5 до 5 миллионов тенге получили начинающие сельские медики в Карагандинской области. Впервые в регионе стартовала программа по стимулированию молодых специалистов. Подобная мера поддержки поможет решить дефицит кадров на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ермаганбет Булекпаев встретился с теми, кто готов поехать работать в районы.

«Перед вами стоит очень ответственная задача – лечить и спасать людей, повышать качество медицины на селе. Я верю в каждого из вас, ведь такую нелёгкую профессию выбирают единицы», – обратился к молодым специалистам Ермаганбет Булекпаев.

Сертификаты получили первые 12 медиков. Среди них врачи общей практики, анестезиолог-реаниматолог и акушеры. Все они - выпускники медвузов Караганды и Астаны, участники программы «С дипломом – в село!». Поэтому, кроме полученных денежных сертификатов, им полагается разовое подъемное пособие в размере 100 МРП и другие социальные льготы.

Скоро молодые врачи отправятся в больницы Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Нуринского, Осакаровского районов.

«Я родилась и выросла в Каркаралинске. Отучилась на гранте в Медуниверситете Караганды, окончила резидентуру. Имею две специальности: хирург и анестезиолог-реаниматолог. После окончания учебы решила вернуться в родной город, буду работать в районной больнице. Я уже проходила там практику, знакома с будущими коллегами. Они всегда готовы помочь. Такие подъемные – большой стимул для молодых специалистов», – считает выпускница Карагандинского медуниверситета Саним Капият.

Дария Абилсеитова – уроженка Осакаровского района, окончила Медицинский университет Астаны.

«С детства мечтала стать врачом. Наверное, потому, что часто болела и лежала в больнице. Труд медиков постоянно был перед глазами. И вот теперь я сама врач общей практики. Вернусь в родную Осакаровку, начну принимать пациентов. Буду набираться опыта, ведь в нашей больнице отличные специалисты», – сказала Дария.

Повысить качество медицины в сёлах Карагандинской области – задача номер один в ближайшие два года. В регион планируют привлечь молодых медработников из Алматы, Астаны и Актюбинской области.

«Мы построим в сёлах 92 объекта здравоохранения. Трудоустроим 69 медработников. Планируем привлекать молодых специалистов по программе «С дипломом – в село!». Помимо обязательных подъёмных, они получат дополнительную финансовую поддержку от 1,5 до 5 миллионов тенге. Врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, педиатры – по 5 миллионов тенге. Врачи узких специальностей – по 3 миллиона тенге. А средний медперсонал – по 1,5 миллиона тенге», – отметила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

Также в Карагандинской области появится пул высококвалифицированных медиков-тренеров, которые будут обучать коллег и проводить для них мастер-классы. Для этого в регионе намерены поэтапно отправлять медиков на стажировку за рубеж.