Освоил профессию портного в заключении: осужденный открыл свой бизнес в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время подавляющее большинство осужденных, в том числе освобожденные из мест лишения свободы, проявляют интерес к индивидуальному предпринимательству, они пользуются возможностью предоставления социально-правовой помощи, оказываемой гражданам, состоящим на учете службы пробации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Сейчас многие из них занимаются животноводством, кто-то выпускает бетонные изделия, открывает парикмахерские и компьютерные ремонтные центры. Осужденный Айбек, мастер швейного дела, поделился, где и как он освоил тонкости данного ремесла.

В молодости Айбек привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и убийство. Уже в 20 лет его приговорили к 8 годам лишения свободы. В учреждении максимальной безопасности получил профессиональное образование и освоил специальность швейного мастера.

«Не могу сказать, что хорошо учился в школе. У меня сложный характер. Высшее образование получить не смог. Попав в «зону», я старался приложить все усилия, чтобы не упустить данную возможность. Прислушавшись к себе, я выбрал профессию портного, научился различать виды тканей, рисовал узоры, подгонял изделия по фигуре. После получения диплома сотрудники учреждения трудоустроили меня в швейный цех в производственной зоне учреждения уголовно-исполнительной системы. Научился корректировать любую швейную машинку, подбирать количество игл и ниток при работе с тканью, корректировать шов. Как бы страшно это не звучало, но не попади я в 2012 году в колонию, не получил бы образования», - поделился осужденный.

«Швейный цех РГП «Еңбек-Қызылорда» функционирует на производственной базе учреждения смешанной безопасности ЗК-169/5 с 2015 года. В настоящее время здесь трудоустроено 20 осужденных, некоторые из них, как и Айбек, получили специальное образование портного. Есть и те, кто поступил в учреждение уже с имеющимися базовыми навыками шитья. Мы стараемся поддерживать осужденных во всех начинаниях, способствующих исправлению их поведения и сознания», - прокомментировал начальник учреждения ЗК-169/5 департамента УИС по Кызылординской области, Тасболат Қалымбетов.

В 2019 году постановлением суда №2 города Кызылорда в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса РК, неотбытая часть наказания была заменена Айбеку на ограничение свободы, он освободился из исправительного учреждения и встал на учет в службу пробации.

«У меня была мечта – выйти из колонии и открыть собственное дело. Сотрудники пробации города оказали социально-правовую помощь и помогли в получении безвозмездных средств», - добавил Айбек.

В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», осужденный завершил курсы «Основы предпринимательства», составил бизнес-план и получил средства в размере 583 400 тенге. На полученную сумму приобрел швейную машинку и другое необходимое оборудование, в настоящее время шьет одежду на заказ.