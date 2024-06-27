Освоение вольфрамовых руд начнут в Казахстане

Первый зампремьера Роман Скляр встретился с руководством компании Jiaxin International Resources Investment (КНР). Обсуждались казахстанско-китайские инвестиционные проекты в области индустриального сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Компания реализует проект по промышленному освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области ($350 млн инвестиций, 1 тысяча рабочих мест).

Председатель Совета директоров Jiaxin International Resources Investment Лю Лицян отметил активное содействие со стороны исполнительных государственных органов в ходе реализации проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.