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    18:28, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Освоение вольфрамовых руд начнут в Казахстане

    Освоение вольфрамовых руд запустят до конца года в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Первый зампремьера Роман Скляр встретился с руководством компании Jiaxin International Resources Investment (КНР). Обсуждались казахстанско-китайские инвестиционные проекты в области индустриального сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Компания реализует проект по промышленному освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области ($350 млн инвестиций, 1 тысяча рабочих мест).

    Председатель Совета директоров Jiaxin International Resources Investment Лю Лицян отметил активное содействие со стороны исполнительных государственных органов в ходе реализации проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

    По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.

    Теги:
    Добыча Правительство РК Инвестиции Китай КНР
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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